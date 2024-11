Urbania, momento d’oro

Con quattro squadre divise da quattro punti nella parte alta, altre quattro compagini a delineare la parte bassa e tutte le altre nella posizione centrale della classifica il campionato di Eccellenza sta svelando le potenzialità di ogni sua componente. L’undicesima giornata ha partorito il successo esterno dell’Urbania, quello interno dell’Urbino, il pareggio della K Sport a Matelica e la sconfitta dell’Alma J. Fano a Osimo.

Il successo esterno dell’Urbania a Fabriano è commentato dall’allenatore durantino Simone Lilli: "E’ stata una vittoria molto importante ottenuta dopo una buona prestazione. Nel primo tempo abbiamo gettato le basi per i 3 punti finali: i ragazzi sono stati bravi a capitalizzare le occasioni create. Dopo il loro gol ci siamo un pochino disuniti, ma credo che sia anche capibile dopo le fatiche di Coppa. Dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti della partita così da avere un maggiore equilibrio nell’arco dell’intera gara. Lavoreremo ancora di più per ottenere tutto questo". Molto proficua la settimana scorsa per l’Urbania: vittoria nel derby con l’Urbino, successo in Coppa a Osimo e i 3 punti dell’altro ieri a Fabriano tra l’altro con sessanta tifosi al seguito a testimonianza dell’entusiasmo che regna in casa biancorossa.

Vittoria importante dell’Urbino, a sottolinearlo è il dg dei Ducali Ivan Santi: " Una vittoria che vale doppio contro un avversario di spessore (la Sangiustese)".

Il pareggio della k Sport Montecchio Gallo a Matelica è stato giudicato positivo (anche se con rammarico) anche perché come dice il direttore generale Matteo Mariani: "Temevamo molto questa trasferta perché il Matelica è una squadra in salute, aveva ottenuto risultati importanti sul proprio campo e perché specialmente nel reparto offensivo ha elementi di prim’ordine. Nonostante questo però torniamo da questa trasferta con un po’ di rammarico perché abbiamo disputato una buona gara e nonostante le difficoltà dovute alle innumerevoli assenze abbiamo impresso il nostro gioco facendo la partita per lunghi tratti. Siamo stati bravi a passare in vantaggio con un bel goal di Barattini ma abbiamo sciupato troppo e alla fine abbiamo subito il goal del pareggio".

La sconfitta. Un buon Fano sul piano del gioco non è stato sufficiente per riportare a casa da Osimo un risultato positivo. La squadra di mister Tridici che era passata in vantaggio dopo quasi una mezzora di gioco ha subito poi il ritorno degli avversari. Nel finale è andata ancora vicino alla realizzazione con Serfilippi a colpire il palo.

Amedeo Pisciolini