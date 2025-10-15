Urbania, palas rinnovato. Servirà alle società locali

Presentato alla presenza degli atleti delle prime squadre e delle giovanili il nuovo aspetto del palazzetto dello sport di Urbania: "Finalmente sono terminati i lavori di riqualificazione del palazzetto - spiega l’Assessore allo Sport Emiliano Baffioni -, un profondo intervento che ha riguardato anche la ristrutturazione sismica e efficientamento energetico, mettendo l’ultimo tassello con la sostituzione del parquet in legno e la posa di uno nuovo. Ora siamo felici di passare la palla alle due società sportive, Volley Urbania e Pallacanestro Urbania, che usufruiranno di questa struttura. Entrambe le squadre affronteranno due campionati importanti di livello interregionale, la pallavolo in serie B2 e il basket in serie C nazionale. Siamo felici di consegnare loro un impianto adeguato ai loro traguardi ma anche sicuro e sostenibile".

Gli interventi messi in campo dall’amministrazione sulla struttura riguardano l’adeguamento sismico per 440mila euro, l’efficientamento energetico con la sostituzione di vetrate e porte dicampo e spoglaitoi per un totale di 150mila euro e la sostituzione del parquet per un costo di 90mila euro. I fondi derivano da una misura del Ministero dell’Interno e da risorse proprie. "La palestra di Urbania per la prima volta avrà un parquet nuovo - commenta il sindaco Marco Ciccolini -. Siamo contenti per la consegna dei lavori in tempo per l’inizio dei campionati e per regalare alle nostre squadre un campo all’altezza e soprattutto sicuro. Non è scontato riuscire reperire i finanziamenti per questo genere di lavori e intervenire arrivando all’obiettivo. Un ringraziamento per la vicinanza e il sostegno va anche alla Banca BCC".

Intanto nei giorni scorsi le squadre hanno usato l’occasione del taglio del nastro per presentare tutti gli atleti e le squadre giovanili, terminando la giornata con un pranzo conviviale. "È stata una bellissima giornata di sport e condivisione - dicono dal Volley durantino - con l’inaugurazione nuovo parquet del Palazzetto di Piazza Pellipario con presenti autorità e sponsor con a seguire la presentazione dele prime squadre e del settore giovanile delle società di pallavolo e di basket. Molta partecipazione da parte di molte famiglie e cittadini urbaniesi, curiosi di vedere il palazzetto messo a nuovo dopo i recenti lavori. Poi tutti a pranzo al Bocciodromo Comunale, in una piacevole giornata che ci auguriamo sia la premessa per una grande stagione sportiva".

Andrea Angelini