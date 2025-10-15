Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione VeronaCarabinieri mortiFratelli Ramponi Sepolto dalla ghiaiaCimice asiaticaRiscaldamento 15 ottobre
Acquista il giornale
CronacaUrbania, palas rinnovato. Servirà alle società locali
15 ott 2025
ANDREA ANGELINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Urbania, palas rinnovato. Servirà alle società locali

Urbania, palas rinnovato. Servirà alle società locali

L’assessore allo Sport, Emiliano Baffioni: "L’intervento ha riguardato anche la ristrutturazione sismica e l’efficientamento energetico".

. inaugurazione del palas. L’intervento ha riguardato l’efficientamento energetico

. inaugurazione del palas. L’intervento ha riguardato l’efficientamento energetico

Per approfondire:

Presentato alla presenza degli atleti delle prime squadre e delle giovanili il nuovo aspetto del palazzetto dello sport di Urbania: "Finalmente sono terminati i lavori di riqualificazione del palazzetto - spiega l’Assessore allo Sport Emiliano Baffioni -, un profondo intervento che ha riguardato anche la ristrutturazione sismica e efficientamento energetico, mettendo l’ultimo tassello con la sostituzione del parquet in legno e la posa di uno nuovo. Ora siamo felici di passare la palla alle due società sportive, Volley Urbania e Pallacanestro Urbania, che usufruiranno di questa struttura. Entrambe le squadre affronteranno due campionati importanti di livello interregionale, la pallavolo in serie B2 e il basket in serie C nazionale. Siamo felici di consegnare loro un impianto adeguato ai loro traguardi ma anche sicuro e sostenibile".

Gli interventi messi in campo dall’amministrazione sulla struttura riguardano l’adeguamento sismico per 440mila euro, l’efficientamento energetico con la sostituzione di vetrate e porte dicampo e spoglaitoi per un totale di 150mila euro e la sostituzione del parquet per un costo di 90mila euro. I fondi derivano da una misura del Ministero dell’Interno e da risorse proprie. "La palestra di Urbania per la prima volta avrà un parquet nuovo - commenta il sindaco Marco Ciccolini -. Siamo contenti per la consegna dei lavori in tempo per l’inizio dei campionati e per regalare alle nostre squadre un campo all’altezza e soprattutto sicuro. Non è scontato riuscire reperire i finanziamenti per questo genere di lavori e intervenire arrivando all’obiettivo. Un ringraziamento per la vicinanza e il sostegno va anche alla Banca BCC".

Intanto nei giorni scorsi le squadre hanno usato l’occasione del taglio del nastro per presentare tutti gli atleti e le squadre giovanili, terminando la giornata con un pranzo conviviale. "È stata una bellissima giornata di sport e condivisione - dicono dal Volley durantino - con l’inaugurazione nuovo parquet del Palazzetto di Piazza Pellipario con presenti autorità e sponsor con a seguire la presentazione dele prime squadre e del settore giovanile delle società di pallavolo e di basket. Molta partecipazione da parte di molte famiglie e cittadini urbaniesi, curiosi di vedere il palazzetto messo a nuovo dopo i recenti lavori. Poi tutti a pranzo al Bocciodromo Comunale, in una piacevole giornata che ci auguriamo sia la premessa per una grande stagione sportiva".

Andrea Angelini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata