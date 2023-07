Urbania premia atleti e società Una grande festa

Lo sport è vita, benessere e passione. Il Comune di Urbania lo sa bene e per dare il giusto risalto all’attività che le società sportive del territorio svolgono quotidianamente, organizza stasera alle ore 20,30 in piazza San Cristoforo l’evento “Campioni di Sport, Campioni di Simpatia 2023”. 60 premi per altrettanti atleti e società che nel corso della stagione si sono distinti nella propria disciplina sportiva, conferiti alla presenza delle autorità e delle società durantine, per ringraziarle del grande lavoro che svolgono costantemente e per l’importanza che rivestono a livello educativo e sociale soprattutto tra i giovani. Agli atleti e alle società verrà donata una ceramica di Casteldurante creata appositamente per l’evento.

La serata, condotta da Daniele Bolognini è organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Urbania, in collaborazione con le società sportive urbaniesi, protagoniste dell’evento con spazi dedicati lungo il centro storico. Alla premiazione parteciperà anche il presidente regionale del Coni Fabio Luna. "E’ un evento molto sentito dal Comune di Urbania che vuole ringraziare ciascuna società sportiva per l’impegno quotidiano, ma soprattutto per l’importanza educativa e sociale che rivestono in particolare per i giovani - dice l’assessore allo sport Emiliano Baffioni - Quest’anno siamo molto orgogliosi delle nostre società e dei nostri atleti che hanno ottenuto importanti risultati a livello provinciale e regionale". Saranno premiati anche gli atleti che non militano più nelle fila delle società urbaniesi, ma che tengono alto il nome di Urbania in giro per l’italia.

L’evento si inserisce all’interno della programmazione dei giovedì d’estate, “Urbania che passione”, a fine evento la serata continua con dj set, animazione e negozi aperti in tutte le vie del centro storico.

Valentina Damiani