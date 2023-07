Urbania premia i suoi benemeriti: Civiche Benemerenze a 5 personalità e una squadra

Urbania premia i suoi cittadini benemeriti. Mercoledì scorso in occasione delle festività patronali, il Comune di Urbania ha conferito le Civiche Benemerenze a personaggi di spicco della città, che si sono distinti nei loro campi professionali.

La cerimonia di premiazione, condotta da Corinna Rossi, si è tenuta nel cortile del Palazzo Ducale alla presenza di numerosi concittadini. Sono state premiate 5 personalità e una squadra, che durante la serata hanno raccontato curiosità e aneddoti della loro vita e della loro attività professionale.

Entrano nell’albo dei Cittadini Benemeriti di Urbania Angelo Angeli, meccanico in Moto Gp e campione del mondo nella classe 125 con Gresini e Capirossi, la cui carriera è stata d’esempio per molti ragazzi della zona; il dottor Carlo Biagetti, medico primario a Rimini presso l’U.O. Malattie Infettive, insignito del titolo di cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella per la sua attività durante la pandemia di Covid-19; Giuseppe Tancini, giornalista specializzato in divulgazione scientifica, che fu vicedirettore di Airone e si è speso nella realizzazione di numerosi progetti sociali e turistici per la città di Urbania; Matteo Cellini, giovane insegnante e scrittore, il cui romanzo d’esordio “Cate, io”, che ha vinto il Campiello Opera Prima, è stato un piccolo caso letterario a livello nazionale; Nicoletta Braccioni, ceramista, scultrice e pittrice, un’artista dal talento consolidato e dall’esperienza internazionale, che ha esposto le sue opere in mostre personali e collettive sia Italia che all’estero; infine, tutta la squadra di Baskin Urbania - Vichinghi di Fermignano che quest’anno ha vinto la Coppa Italia.

A ciascun Cittadino Benemerito durantino è stata consegnata nel corso della cerimonia una bella riproduzione di una ceramica del ‘700 con l’effige di san Cristoforo, il patrono di Urbania.

Valentina Damiani