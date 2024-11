Urbania, si consolida il Palazzetto delle scuole

A Urbania, sempre attiva sul fronte dell’edilizia scolastica, proseguono i lavori di adeguamento sismico del palazzetto sportivo delle scuole medie. L’edificio, risalente alla fine degli anni ‘70, è stato realizzato prima dell’adozione delle moderne normative antisismiche e richiedeva dunque interventi di consolidamento, tra cui il rinforzo di pilastri e nodi (ovvero le connessioni tra pilastri e travi) per aumentarne la resistenza. I lavori sono finanziati dal Ministero dell’Interno tramite i fondi del Pnrr, per un investimento complessivo di 440mila euro. "Un intervento rilevante e fortemente voluto dall’amministrazione comunale per rendere più accogliente, efficiente e sicuro un luogo frequentato da tanti ragazzi della scuola e delle associazioni sportive della nostra città – commenta l’assessore ai lavori pubblici Sonia Toccaceli –. I lavori hanno interessato anche la copertura del tetto, le ampie vetrate laterali e quelle degli spogliatoi, per cui il comune ha stanziato 150mila euro dal bilancio, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’intera struttura, incrementare la luminosità degli ambienti e risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana, che in passato ha spesso interferito con lo svolgimento regolare di attività e manifestazioni sportive. Questa struttura, utilizzata sia dalla scuola per le attività sportive e ricreative degli studenti, sia dalle associazioni sportive durantine, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per gli eventi e gli appuntamenti sportivi della comunità.

Valentina Damiani