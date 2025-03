Urbania sventola l’"Arancione"

Riconoscimento di prestigio nell’ambito turistico per Urbania. Ieri mattina nella sala del consiglio il sindaco Marco Ciccolini ha ritirato la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano che ora sventola dal municipio. Soltanto l’8% di chi fa domanda viene accettato in questo club che premia la qualità turistico-ambientale conferito alle località (comuni o borghi) dell’entroterra italiano con meno di 15.000 abitanti che si distinguono per la qualità dell’accoglienza turistica, la sostenibilità ambientale e la cura del patrimonio artistico e culturale. "È stato riconosciuto un percorso che parte da lontano - ha detto il sindaco Marco Ciccolini - e vede in primo piano l’attivazione e l’animazione della città, la valorizzazione delle nostre eccellenze e la sinergia tra il pubblico e il privato. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento perché Urbania è una città viva, ospitale e bellissima. Ora lavoriamo a un brand per l’alta val Metauro che porti in evidenza natura, ambiente e percorsi: la Bandiera Arancione sarà Fondamentale per portare avanti questo lavoro". "La Regione è vicina ai territori interni anche dal punto di vista turistico - ha commentato Stefano Aguzzi, assessore Ambiente Regione Marche -. Le Marche offrono tantissimo e dobbiamo fare di più per posizionarci ancora più in alto dal punto di vista dell’accoglienza e della promozione turistica. Riconoscimenti come questo vanno nella giusta direzione, grazie anche a una qualità ambientale e dell’accoglienza diffusa, profonda e riconosciuta. Questo è l’oro della nostra Regione". L’Assessore al Turismo Andrea Alessandroni ha riflettuto sul significato di questo giorno per Urbania.

Andrea Angelini