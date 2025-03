Urbania-Tolentino thrilling

2

TOLENTINO

: Nannetti, Scarcella (20’ s.t. Sema), Antoniucci, Dal Compare, Cannoni (32’ s.t. Monachesi), Paoli, Franca (20’ s.t. Lani), Carnesecchi, Rivi (25’ s.t. Diene), Sarli, Nunez. All. Lilli

TOLENTINO: Bucosse, Salvucci, Tizi, Strano, Stricker, Tomassetti, Manna, Tortelli, Cicconetti (15’ s.t. Moscati), Capezzani (38’ s.t. Stefoni), Lovotti. All. Passarini

Arbitro: Uncini di Jesi

Reti: Cicconetti 3’ p.t., Capezzani 14’s.t., Carnesecchi 24’ s.t., Antoniucci 45’ s.t. Note – Ammoniti Nunez e Sarli

Pareggio spettacolare tra Urbana e Tolentino. Al doppio vantaggio dei cremisi rispondono i durantini che nel finale si vedono annullare un gol per fuorigioco. Pronti e via e il Tolentino passa: Lovotti di spalle pulisce un bel pallone e serve bene Cicconetti che da dentro l’area fa partire un destro all’angolino. L’Urbania reagisce e con Sarli sfiora il pareggio, il tiro da fuori area della mezzala si infrange sulla traversa. È di nuovo il 10 durantino a rendersi pericoloso con un tiro da fuori, ma la palla finisce di poco a lato. Il Tolentino torna padrone del terreno e con Lovotti sfiora il raddoppio, da dentro l’area il collo del centravanti argentino finisce sulla traversa. È di nuovo il bomber cremisi a sfiorare il gol, sull’inciampo di Nannetti in uscita, però, perde il tempo per insaccare. Alla mezz’ora i cremisi recriminano per un tocco di mano in area abbastanza evidente. Il secondo tempo riparte sulle stesse note, con l’arbitro Uncini che lascia giocare e con le due squadre che si rincorrono. Lovotti brucia Dal Compare sulla fascia e di sinistro imbuca Capezzani che da due passi realizza. Per l’Urbania cala la notte e il Tolentino spreca diverse volte il tris, ma un Nannetti strepitoso tiene in vita i suoi. Il neoentrato Lani svolta la partita. Al 24’ trova il gran pallone per Nunez che di tacco serve Carnesecchi davanti al portiere, la mezzala durantina infila in rete. La partita cambia e sul finale Salvucci legge male una palla alta, Antoniucci di petto stoppa e lascia partire un sinistro al volo sotto il sette. Nei sei di recupero l’Urbania è rivitalizzata, Nunez da dentro l’area si gira e Bucosse fa un miracolo togliendo il rasoterra dal sette, sulla respinta Lani insacca in rete ma per la guardalinee è offside, lasciando increduli un po’ tutti.

Andrea Alessandroni