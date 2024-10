Urbania, Urbino e K Sport cercano conferme

Oggi il campionato di Eccellenza propone la sesta giornata del girone di andata. Riguardo le provinciali per tre (Urbania, Urbino e K Sport) c’è la volontà di bissare quanto di buono è stato fatto la domenica precedente, per l’altra (l’Alma Fano) c’è il desiderio di incamerare il primo risultato utile della stagione. Questo il programma.

Alma J.Fano- Atletico Mariner. Match tra ultimi e penultimi. In un andirivieni di giocatori l’Alma ha tesserato in settimana l’attaccante senegalese Amadou Cissoko classe 2002, in Italia dal 2017 nel 2018 ha giocato con il Miglionico (Promozione), poi nel 2020 al Ferrandina in Eccellenza e nel 2022 c’entra la promozione con lo Scanzano. Si gioca al comunale di Fermignano alle ore 15. Arbitra Leonardo Buchignani (Livorno). Chiesanuova- Urbino. "Andiamo – sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi- ad affrontare una squadra costruita per vincere con tanti giocatori importanti ed un ottimo allenatore. Dopo cinque giornate hanno racimolato 11 punti ma soprattutto zero sconfitte e zero goal subiti. Questo dimostra il valore di questa squadra. Ma noi andremo a Chiesanuova convinti dei nostri mezzi e consapevoli che possiamo fare bene e metterli in difficoltà. Siamo certi che i ragazzi abbiano, dopo la vittoria di domenica, acquisito fiducia che abbinata ad una condizione fisica che sta arrivando sono i punti di partenza per affrontare ogni gara di questo difficilissimo campionato. Ancora out Sartori e Palazzi per infortunio e Tamagnini squalificato speriamo di recuperare Galante ma chiunque giocherà è consapevole dell’importanza del match ai fini della classifica". Si scende in campo al "Sandro Ultimi" di Chiesanuova (Treia) alle ore 15,30. Arbitra Matteo Pigliacampo (Pesaro).

K Sport Montecchio Gallo – Fabriano Cerreto. "Oggi – dice il dg della K Sport Matteo Mariani- ospitiamo una squadra forte che nonostante sia neopromossa ha un lungo trascorso in categoria. È una compagine costruita per fare bene che è composta da un giusto mix di giocatori esperti e bravi giovani. Gli ho visti nella gara scorsa con l’Osimana e devo dire che mi hanno impressionato per lunghi tratti di gara per organizzazione e ritmo. Mi aspetto per cui una partita tosta ma abbiamo comunque il dovere di fare risultato sul nostro campo per continuare il trend positivo intrapreso. Dovremmo essere quasi al completo con il giovane Nastase alle prese con un affaticamento". Match allo "Spadoni" di Montecchio (ore 15,30). Arbitra Andrea Eletto (Macerata).

Urbania Calcio- Montegranaro. "Affrontiamo- spiega il diesse dell’Urbania Stefano Maggi- una squadra ancora imbattuta e composta da elementi di grande valore per la categoria: il portiere Taborda e il parco attaccanti su tutti; noi vorremmo continuare sulla scia dell’ultimo periodo, consapevoli che ogni gara fa storia a se e che in questo campionato bisogna avere continuità ed equilibrio". Si gioca al Comunale "G.Guerra" di Urbania alle ore 15,30. Arbitra Enrico Spadoni (Pesaro).

Le altre gare odierne: Monturano calcio- Matelica (ore 14,30), arbitra Gianluca Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto). Osimana- Montefano (ore 15,30), arbitra Giorgio Previdi (Modena). Portuali Calcio Ancona- Tolentino (ore 15), arbitra Nicola Denti (Pesaro). Maceratese- Sangiustese (ore 15), arbitra Riccardo Latuga (Pesaro).

Amedeo Pisciolini