Urbania vuole ripetersi in casa del Tolentino. K Sport nella difficile tana della Sangiustese

In Eccellenza va in scena oggi la nona giornata del girone d’andata. Calcio d’inizio alle ore 14,30.

Tolentino- Urbania. Al Della Vittoria (qui alle ore 15) si gioca un match tra due compagini che sette giorni fa hanno incamerato il successo pieno e avrebbero voglia di ripetersi. " Trasferta molto complicata- ammette comunque il diesse dell’Urbania Stefano Maggi- il Tolentino sarà desideroso di trovare i primi punti stagionali in casa e noi dovremmo essere pronti a dare battaglia per tutti i 90’. Fondamentale cercare di dare continuità di risultati e cavalcare la bella vittoria ottenuta in extremis con la Sangiustese". Squalificato nell’Urbania Lorenzoni, in dubbio Zingaretti (foto) e Tamai. Arbitra Mattia Gasparoni di Jesi.

Sangiustese- K Sport Montecchio Gallo. "Gara odierna estremamente difficile- dic il dg della K Sport Matteo Mariani- incontriamo una corazzata costruita per vincere e che sta attraversando un periodo negativo e per tale motivo vorrà sicuramente invertire il trend di marcia sul proprio campo. Come già successo nell’inizio di stagione dovremo oggi fare i conti con diverse defezioni di formazione, che lungo un campionato possono naturalmente capitare. Per continuare sulla falsa riga delle ultime partite, dove abbiamo raccolto punti importanti disputando buone prestazioni, dovremo necessariamente fare una prestazione di livello e sono fiducioso, perché i ragazzi ed il nostro staff sono fino ad ora stati encomiabili dal punto di vista di impegno e sacrificio". Arbitra Andrea Musumeci di Cassino. Urbino- Montegranaro ci viene presentata dal dg dei ducali Ivan Santi: "Partita che si preannuncia molto difficile. Il Montegranaro ha intrapreso un percorso molto positivo perdendo solo nella trasferta di Urbania. Una squadra quadrata verticale con giocatori molto veloci e dinamici. Una squadra che metterà a dura prova la nostra voglia di tornare alla vittoria dopo quasi un mese. Noi veniamo dal pareggio di Macerata che è stata comunque un’ottima prestazione, soprattutto importante è stata la reazione della squadra sotto di due goal". Arbitra Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Montefano Calcio- Alma Juventus Fano. Trasferta difficile per i granata impegnati al Comunale "Dell’Immacolata" di Montefano. La partita su richiesta del Montefano e accettata dall’Alma, si giocherà alle ore 15. L’Alma Fano fin qui pur disputando delle buone prove ha incamerato solo 2 pareggi. Arbitra Piernicola Giorgino di Milano.

Le altre partite odierne: Fabriano Cerreto- Maceratese; Matelica- Atletico Mariner; Osimana- Monturano; PortualI Calcio Ancona- Chiesanuova.

Amedeo Pisciolini