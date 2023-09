Urbanisti giapponesi in missione nel paese

Dal Giappone a Mercatello sul Metauro per studiare l’urbanistica. Un gruppo di tecnici nipponici passeranno una settimana a studiare le peculiarità del luogo. Un legame radicato da almeno venti anni, da quando Sumiko Inokuchi e Yoshifumi Inokuchi, accademici giapponesi, si sono trasferiti a Mercatello acquistando una casa, scrivendo poi il libro ‘Mercatello: il miracolo. Giapponesi riflettono sulla globalizzazione in un microcosmo italiano’ che verrà presentato giovedì 5 ottobre alle 21. Proprio questo testo è al centro dello studio portato avanti dal Japan Urban Design Institute. "Siamo molto contenti ed è un onore che dal Giappone vengano qua per studiare la nostra urbanistica - dice la sindaca Fernanda Sacchi".

fra. pier.