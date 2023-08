Urbanistica chiusa: "Mancano gli impiegati"

[FIRMADATALOC]"Lo stato in cui versa il nostro ufficio urbanistica comunale è imbarazzante". Comincia così il duro attacco dei consiglieri dello schieramento di minoranza “Insieme per Cartoceto“ Gianluca Longhi, Andrea Letizi, Eliana Lommano e Giulio Roberti, che mettono sotto accusa "l’attuale azzeramento" dell’ufficio in questione.

"Dispiace doverlo dire, ma quasi quotidianamente anche noi di opposizione riceviamo telefonate e siamo fermati per strada da professionisti e cittadini preoccupati a causa dell’assenza totale di dipendenti nel settore urbanistica e del conseguente stop di molteplici pratiche – argomentano il capogruppo Longhi e i suoi colleghi –. L’ufficio, che dovrebbe avere almeno un istruttore amministrativo e un dirigente, secondo i documenti riguardanti il personale risalenti al 2022 (non esiste ancora alcun atto ufficiale per il 2023), è, di fatto, chiuso per assenza di impiegati, nonostante la sua importanza e strategicità. E ciò, comporta disservizi che sono sotto gli occhi di tutti. La situazione – continuano – sta danneggiando economicamente numerosi concittadini con il rischio, molto concreto, che il Comune venga citato in giudizio per la richiesta di risarcimento dei danni".

Gli esponenti di minoranza incalzano: "La macchina amministrativa di Cartoceto era già problematica nel 2019 e questa amministrazione comunale è riuscita nell’impresa di peggiorarla ulteriormente. È dall’inizio del nostro mandato che denunciamo la necessità di mettere mano in maniera seria alla sistemazione della struttura e, come abbiamo più volte sostenuto, non ci sono scuse che tengano, tantomeno quella del blocco dei procedimenti amministrativi contenuto nel cosiddetto “Decreto alluvioni“. La responsabilità è da addossare a questa amministrazione comunale, che ha dimostrato grande incapacità nella gestione del personale e quindi nell’erogazione dei servizi. Prima si prende coscienza di ciò, meglio sarà per i cittadini che hanno diritto a ricevere servizi e non chiacchiere".

E secondo Longhi e la sua squadra, ci sarebbe carenza di personale anche in altri settori: "Problematico risulta anche l’ufficio protocollo e segreteria, in cui è assente un dirigente dal 31 luglio 2019. È, inoltre, palese quanto siano insufficienti due operai esterni e un elettricista a 18 ore settimanali su 36 per garantire un servizio efficiente ed efficace degno delle tassa pagate dai nostri concittadini".

s. fr.