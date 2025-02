Urbanistica e interessi privati: "Sulle varianti di mister X tutti zitti". Bufera sul sindaco: faccia i nomi

Nel cosiddetto agone politico, nel caso specifico il consiglio comunale dell’altro pomeriggio, al sindaco ad un certo punto si è chiusa la vena a tal punto da lasciarsi scappare una frase molto sibillina nei confronti degli esponenti dell’opposizione. La frase è questa e viene riferita da tutti i consiglieri del centrodestra: "...perché dopo Biancani parla troppo. Devo continuare o non continuo? Allora, quando vengono le varianti che interessano a mister X (detto con le braccia aperte con il significato che nessuno parla), quando facciamo le varianti private ci sono meno interventi negativi, poi per quale motivo io non lo so. Dico solo che ci sono meno interventi".

La vena a Biancani si è chiusa quando si è discusso della variante per la vendita della scuola Manzi al fine di andare a recuperare con il ricavato un’altra scuola, la Olivieri. A questo punto del dibattito Giulia Marchionni di Pesaro Svolta tira fuori una delibera del 2016 dove si diceva che il recupero della Olivieri era ritenuto diseconomico. Ed ecco che il sindaco si alza facendo balenare presunti favoritismi. Ieri tutto il centrodestra unito ha fatto sapere che le parole di Biancani "sono inaccettabili e lesive della nostra integrità. Insinuare senza alcun fondamento che l’opposizione mostri un atteggiamento di favore verso le varianti urbanistiche di soggetti privati, a discapito di quelle di interesse pubblico, è un’accusa grave e diffamatoria. Oltretutto non supportata dai fatti, basti pensare alle recenti varianti di Soria (Largo Tre Martiri, ndr), e Muraglia sulle quali abbiamo sempre espresso giudizi di netta contrarietà a più riprese. Non possiamo tollerare che il dibattitto in aula venga inquinato da attacchi personali, strumentali e privi di riscontro dei fatti e rappresentano un evidente tentativo di delegittimare il nostro ruolo".

Sulla scorta di questa situazione, tra detto e non detto, tutta l’opposizione in consiglio comunale (Lanzi, Marchionni, Malandrino, Boresta, Canciani, Redaelli, Corsini, Marinucci, Dallasta, Bartolomei e Andreolli) hanno chiesto al presidente del consiglio comunale, l’ex assessore Enzo Belloni, un invito "affinché intervenga con un ammonimento ufficiale nei confronti del Sindaco. Inoltre riteniamo doverose le scuse pubbliche per le parole usate che hanno lasciato spazio a interpretazioni scorrette e gettato discredito su chi, come noi, svolge il proprio ruolo con serietà e nell’interesse della collettività. Spiace ed indigna questo tono del sindaco che in evidente difficoltà forse vuole intimidirci con accuse infondante screditando l’opposizione con metodi inaccettabili". Fra l’altro Dario Andreolli della Lega si è alzato invitando il sindaco a fare nomi e cognomi. Nella serata di ieri il primo cittadino è tornato sull’argomento per precisare: "Quando ho parlato di mister X era in senso generico e non rivolto ad un caso specifico perché se così fosse stato avrei fatto nomi, cognomi e indirizzi. Volevo dire che per questa variante che arriva a favore del pubblico, se ne stava parlando da due ore, mentre sulle varianti dei privati se ne parla molto meno".

m.g.