Urbinate ancora semichiusa, la protesta del Pd contro Anas

Il Partito democratico chiede di accelerare il ripristino del normale collegamento Urbino – Trasanni, porta d’accesso e uscita dalla città, lato Pesaro, domandando a Comune e Anas chiarezza sui tempi per il risanamento della frana che ha interessato la Sp423, in zona Sasso. "Dopo oltre quattro mesi, la chiusura stradale per lavori, con deviazione su via Molino del Sole e via Seghetto, è diventata insostenibile per gli abitanti, per i lavoratori e per le attività economiche – dicono Davide Balducci e Lorenzo Santi, del Pd urbinate –. In particolare, è inaccettabile che queste ultime debbano sopportare un tale disagio sul flusso viario per tutto questo tempo, senza date certe sul fine lavori, con ricadute pesanti sul proprio indotto. Inoltre, in via Molino del Sole ogni giorno si assiste a situazioni di pericolo per eccessi di velocità, anche di mezzi pesanti, privati e pubblici, su una strada il cui primo tratto mantiene il doppio senso di marcia, così come nei rettilinei prima di Trasanni, dove nel fine settimana l’inquinamento acustico, dovuto a mezzi che procedono a velocità elevate, rende insostenibile persino lo stare in casa per molti residenti le cui abitazioni si affacciano sulla via. In tutto ciò, i controlli ci risultano limitatissimi o assenti. Alla luce di tale situazione e a tutela di tutti i cittadini chiediamo e pretendiamo dall’amministrazione comunale e da Anas, che gestisce strada e lavori, di procedere a ripristinare quanto prima la normale viabilità, di ricevere risposte certe sulla data di fine lavori e di garantire al contempo più sicurezza sul tratto stradale".

n. p.