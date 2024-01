Urbino, 460 nati nel 2023 come a Pesaro: "Qui arrivano anche dalla Romagna"

Urbino attende ancora il primo nato del 2024. Almeno fino alla chiusura di queste pagine in redazione nessuna mamma aveva partorito al Santa Maria della Misericordia. Ma i bilanci dell’anno appena passato ci sono: "Nel 2023 abbiamo avuto lo stesso numero di nascite di Pesaro. L’ostetricia ginecologia di Urbino si riconferma un’eccellenza", dice il primario Leone Condemi. L’ultimo parto invece è stato nella notte tra sabato e domenica, una bambina.

Condemi è soddisfatto del 2023 ma entriamo nel dettaglio, che anno è stato? "Transitorio con il cambio dell’assetto, essendo state unite due aziende sanitarie. Questo ha portato anche a una flessione di parti a livello provinciale, 85 in meno (a livello nazionale siamo a -20%). I parti sono stati 460, quasi come Pesaro che è una città 15 volte più grande. Ci riconfermiamo come eccellenza, alcune donne vengono dalla Romagna, da altre città tra cui Pesaro". Dopo un partenza da rodaggio si sono aperte nuove prospettive anche grazie a due nuove figure professionali di supporto. "Siamo riusciti a riaprire le attività al completo, anche con nuovi ambulatori aumentando così l’attività operatoria e oncologica. L’arrivo di nuovi colleghi e la ripresa ci ha ridato fiducia, Il tutto grazie al personale e al coordinamento di Enrica Ferri, di Maria Grazia Lanuti che si occupa delle ostetriche e la dottoressa Emanuela Lanfranchi della pediatria. Ci teniamo molto che ginecologia possa mantenere le proprie risorse per essere sempre più una eccellenza".

Francesco Pierucci