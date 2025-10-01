Urbino a quota zero consiglieri. L’ultima volta fu con Fabbri. E gli assessori? Risalgono a Spacca

C’è un grande assente nei risultati emersi ieri dallo scrutinio delle elezioni regionali: la città di Urbino. Nonostante lo status di capoluogo, nessun candidato della città ducale è riuscito ad entrare tra gli scranni dell’assemblea regionale, e i piazzamenti degli urbinati in lizza, anche dopo le future nomine degli assessori che comporranno la giunta, non sono tali da ipotizzare ingressi.

Si allunga così a dieci anni il periodo di tempo senza urbinati presenti ad Ancona: l’ultimo consigliere, dal 2015 al 2020, è stato il pentastellato Piergiorgio Fabbri, nei banchi dell’opposizione. Per trovare un urbinate in maggioranza bisogna retrocedere di altri cinque anni, quando nell’ultima giunta Spacca Gianluca Carrabs era assessore in quota verdi e nel consiglio erano stati eletti anche Roberto Tontini (Ds) e Elisabetta Foschi (PdL).

Come mai dunque nessun eletto? Il più votato è stato il candidato Pd Federico Scaramucci, che ha ottenuto 2511 preferenze, ma nella lista del Pd si è confrontato con delle vere calamite da voti: Vitri, Vimini, Piccini e Morani. Potevano esserci possibilità per lui solo in caso di vittoria del centrosinistra. Molte preferenze le ha ottenute anche Gianluca Carrabs, a quota 1503: il consigliere comunale di Avs è stato il più votato tra i suoi, ma l’unico seggio del suo partito se lo è preso la provincia di Ancona, lasciandolo così fuori.

Tutti gli altri candidati urbinati sono rimasti al di sotto delle mille preferenze, e con buona probabilità, essendo oltre dieci in lizza, un numero mai visto in passato, i voti hanno finito per disperdersi e spalmarsi, con la conseguenza prevedibile di danneggiare tutti. I più gettonati, ad ogni modo, sono stati Sperandio dell’Udc (832 voti), Scalbi di Forza Italia (653), Crespini della lista Ricci (442), Fedeli della Lega (375) e Ferraro del M5S (313).

Dopo Pd e Fd’I, terzo partito è risultato Forza Italia: "Al di là della sconfitta nella città di Urbino, ovviamente il voto ci lascia contenti – dice Elisabetta Foschi –: siamo la terza lista sia in provincia che a Urbino. Ci fa piacere perché il consenso si consolida". Su fronte opposto, soddisfatto del risultato personale è Gianluca Carrabs: "Continuerò ad impegnarmi come ho sempre fatto: si può fare politica anche fuori dalle istituzioni, l’importante è avere almeno un riferimento ed ora in Regione Avs avrà un rappresentante. Certo, la sconfitta è stata netta, non siamo riusciti ad essere credibili e i marchigiani hanno preferito la continuità. Dobbiamo rinnovare la nostra classe dirigente ed avere messaggi programmatici chiari, priorità nette e coerenti. L’unico rammarico – chiude Carrabs – è che Urbino sarà assente dalla politica che conta".

Giovanni Volponi