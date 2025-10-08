Urbino, al Polo Volponi un’opera di Angelini

Da ieri l’atrio del polo didattico Volponi, l’ex Magistero, è arricchito da una nuova opera d’arte: Eros & Thanatos, 4 tavole in tecnica mista realizzate dall’artista Vitaliano Angelini, che le ha donate all’ateneo. "È un’opera del 2008 – spiega l’autore urbinate, dalla lunghissima e prolifica attività e reduce da una menzione speciale alla biennale di incisione di Teramo –; i 4 supporti lignei, stretti e alti, avevano già un colore che mi suggeriva delle forme più o meno colorate e luminose". Da diversi anni Angelini si è distaccato dal figurativo, in un processo di ricerca che passa dalla rappresentazione della forma all’invenzione. Eros & Thanatos rimanda tramite forme sia rotonde che romboidali a un parallelismo erotico tra lato maschile e femminile. Anche tra parte alta e bassa, le forme da nitide, scendendo si intorpidiscono man mano. L’opera è la seconda donata da Angelini: nella sede di Economia è presente la sua Faglia, datata 2003. Questo nuovo luogo non nasce per caso: "Assieme al rettore – spiega Tiziana Mattioli, che ha curato la collocazione – abbiamo trovato a questo spazio perfetto, sia per le dimensioni dell’opera che per le finestre strette e il cortile circolare decarliani in un dialogo ben riuscito con le tavole di Angelini".

