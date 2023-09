Urbino, arriva il Bio Fest. Si celebrano cultura e cibo

Cultura e colture, due parole così simili, per indicare due concetti così differenti. Ma lo sono per davvero? Sabato 30 e domenica 1° ottobre, la prima edizione del Te. Ma. Bio Fest li coniugherà in un unico luogo, il Collegio Raffaello di Urbino, evidenziando i legami che, nel tempo, il nostro territorio ha creato tra essi e quanta ricchezza tali connessioni possano produrre. Sarà un fine settimana pieno di confronti, showcooking, degustazioni, conferenze e musica, con spazio ad agricoltori e artigiani locali, organizzato da Distretto biologico Terre marchigiane, Associazione ristoratori Città di Urbino e Confcommercio Marche Nord, con il supporto, anche economico, del Comune. "Questo è il primo evento di rilievo con Distretto biologico e Associazione ristoratori, costituite da poco, e un grande contributo del Comune – commenta Egidio Cecchini, segretario di Confcommercio Urbino –. In città, la ristorazione vive una nuova primavera, grazie a giovani che hanno avviato attività e intrapreso la strada di tipicità e qualità: l’incontro con il biologico qualifica ulteriormente la cosa".

Sara Tommasini, presidente di Distretto biologico Terre marchigiane, parla di "evento inedito, segnale di concretezza e cooperazione, in cui la collaborazione con il Comune è stata determinante. Avremo operatori di vari settori in un unico luogo: oltre agli showcooking ci saranno un mercato di prodotti agricoli, laboratori, associazioni come le Contrade di Urbino e la Pro Loco Urbino, degustazioni, musica e convegni innovativi. Sono fiera di quanto organizzato, lavoriamo bene, sappiamo stare insieme e andremo avanti". Le attività partiranno alle 10,30, sabato, e alle 10, domenica. Il programma è sui canali social del Distretto biologico. Per il presidente dell’Associazione ristoratori, Giuseppe Portanova, "Te. Ma. Bio Fest è un’emozione. La nostra associazione è stata una scommessa, ma abbiamo approcciato la cosa come veri imprenditori, avendo poi la fortuna di incontrare il Distretto. Ringrazio anche il Comune, investire in qualcosa che parte da zero non è da tutti. Da sempre, altre regioni puntano su questo settore, noi ci stiamo arrivando ora, ma oggi vedo un modo di lavorare diverso: farlo in squadra porta molti più risultati". Felici di ospitare l’evento sono il sindaco e l’assessore al Turismo di Urbino, Maurizio Gambini e Roberto Cioppi: "Sarà l’iniziativa di lancio di un progetto per promuovere e comunicare città e territorio e la prima di una serie di livello internazionale. Questa zona ha una storia legata a benessere, biologico e sua trasformazione, merito dei pionieri, e Urbino si promuoverà come luogo in cui si vive e mangia bene, cercando di attrarre turisti e nuovi abitanti".

Nicola Petricca