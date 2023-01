"Urbino avrà la stessa attenzione di Pesaro"

E’ rimasta colpita dalla bellezza di Urbino e dall’emozione di poter camminare nella città del divin pittore Raffaello. A dirlo, ieri mattina, il nuovo prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco che per la sua seconda visita ufficiale ha scelto la città ducale.

L’incontro è avvenuto in Municipio alle 10 con il sindaco Maurizio Gambini. Accompagnata dal Capo di Gabinetto della Prefettura Antonio Angeloni, la Greco ha portato un saluto alla città per l’inizio del suo lavoro nel territorio provinciale. Un’agenda già densa di appuntamenti per garantire la sicurezza e il benessere del territorio, vastissimo. "Arrivare in Urbino è stato emozionante per la bellezza della città. Ho incontrato il sindaco e con Fano (in programma questa mattina) si chiude il giro delle presentazioni per iniziare il lavoro come è giusto che sia – ha detto il prefetto Greco –. Come ho spiegato in conferenza stampa in Prefettura, Urbino dovrà avere la stessa attenzione di Pesaro, quindi cercherò di essere molto presente in città. Passeggiare per queste strade, le stesse di Raffaello, è una bella responsabilità ma è anche molto ispirante".

C’è stato poi un confronto con il sindaco "su varie tematiche. Sicuramente faremo dei Comitati anche qui in Urbino. Poi andando avanti con il lavoro vedremo se e quali saranno le criticità", ha concluso Emanuela Saveria Greco.

"Un incontro molto cordiale e ho avuto la percezione di una persona molto operativa, il nuovo prefetto ha avuto molte esperienze in diverse città e spero che da noi non abbia problematiche importanti da affrontare. Fortunatamente dal punto di vista della sicurezza non abbiamo grandi problemi – ha detto il sindaco Gambini –. Le ho augurato buon lavoro e ovviamente massima collaborazione con l’Amministrazione comunale. La dottoressa Greco mi ha comunicato il suo entusiasmo per l’incarico ricevuto, confidandomi di aver già visitato Urbino".

Il sindaco ha rimarcato come la sua Giunta sia prettamente femminile e "il prefetto Emanuela Saveria Greco è un ulteriore tassello alla guida del territorio. Tutti i presupposti per un buon lavoro e una buona collaborazione per la sicurezza dei nostri cittadini ci sono. Le ho ovviamente riconfermato gli spazi che la Prefettura ha in Urbino, abbiamo concordato che i prossimi giorni tornerà in città per visitare i luoghi, gli uffici dell’ente. Spero tanto nella sua presenza qui da noi come ci ha confermato", ha concluso Maurizio Gambini.

Francesco Pierucci