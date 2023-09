Urbino Award, arriva Ellen Nakashima

Dopo l’annuncio a Washington DC, a Villa Firenze ovvero la residenza dell’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, domani a Palazzo Ducale ci sarà la cerimonia dell’Urbino Award, il premio dedicato alla stampa americana e che ogni anno si tiene con una cerimonia a Palazzo Ducale.

Appuntamento alle ore 11 nel Salone del Trono dove alla vincitrice Ellen Nakashima, firma di spicco del Washington Post, verrà consegnato il riconoscimento. La giornalista parlerà al pubblico (per il quale è stata predisposta la traduzione simultanea) della propria esperienza di reporter che segue i temi della sicurezza nazionale, intelligence e nuove tecnologie applicate alla comunicazione.

L’evento di annuncio della vincitrice è stato fatto lo scorso 6 settembre dalla Ambasciatrice d’Italia a Washington DC Mariangela Zappia, durante una cena esclusiva tenuta a Villa Firenze. Per l’occasione erano stati presenti molti vincitori delle passate edizioni del premio, vari esponenti del mondo dell’informazione, del settore imprenditoriale, del mondo politico e amministrativo statunitense. Per la città di Urbino era presente l’assessore comunale al turismo e patrimonio mondiale, Roberto Cioppi. In quel contesto, le motivazioni che hanno portato a scegliere Ellen Nakashima sono state illustrate dal responsabile del settore cultura e turismo del Comune di Urbino, Gabriele Cavalera, e dal presidente del premio, il giornalista, Giovanni Lani. Il premio a Nakashima ha voluto riconoscere un lavoro pluriennale dedicato a raccontare le varie implicazioni inerenti l’intreccio fra tecnologia, privacy e sicurezza: un difficile equilibrio fra azioni di sorveglianza volte a proteggere la sicurezza nazionale e l’obbligo di rispettare la vita privata dei cittadini. Gli articoli della giornalista del Washington Post si sono inoltre distinti per i tanti approfondimenti riguardanti il rapporto tra la Cina e l’Occidente e sulla interpretazione di azioni e alleanze fra paesi che si muovono in un contesto internazionale in rapida evoluzione. L’Urbino Award in questi anni ha ricevuto e consolidato molti legami internazionali ed è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri, ha il patrocinio e il supporto del Comune di Urbino, del Centro Studi Americani, del Legato Albani, oltre alla stretta collaborazione della Galleria Nazionale delle Marche. La partecipazione alla premiazione di domani, non prevede prenotazione. L’inizio sarà dalle 11 nel cortile d’onore dove ci sarà l’orchestra degli strumenti a fiato della Cappella Musicale di Urbino per l’esecuzione dell’inno del Premio.

fra. pier.