Urbino Award, arriva Jonathan Karl di ABC News

E’ finalmente arrivata l’ora della cerimonia dell’Urbino Award 2024. Solo tre giorni all’evento fissato per venerdì alle ore 11 nella sala del trono di Palazzo Ducale. Il Premio dell’Italia per la Stampa Americana, annunciato negli Stati Uniti lo scorso settembre, solitamente vede la cerimonia ad Urbino nello stesso periodo, ma quest’anno, a causa delle imminenti elezioni presidenziali, è stata rinviata a questo mese.

A giungere da oltreoceano per ritirare la prestigiosa scultura (opera di Paolo Soro) già assegnata a importanti nomi del giornalismo americano sarà Jonathan Karl, 57 anni, giornalista di spicco della rete televisiva ABC News per la quale ha fatto l’inviato alla Casa Bianca, al Campidoglio, al Pentagono e al Dipartimento di Stato; ha fatto l’inviato da trenta paesi e si è occupato di politica, affari esteri e questioni militari. Impegnato nei mesi scorsi a seguire la campagna delle elezioni presidenziali e successivamente l’insediamento del nuovo governo americano, Karl riceverà il Premio per il suo impegno nel giornalismo e per le opere editoriali, spesso annoverate tra i best sellers.

Il suo ultimo libro “Tired of Winning - Donald Trump and the end of the Grand Old Party“ è nella lista dei bestseller del New York Times. Nel corso della cerimonia urbinate, Jonathan Karl terrà un discorso sugli scenari internazionali (con traduzione simultanea offerta al pubblico) e svelerà anche aspetti del suo lavoro in prima linea nella complessa politica americana. "Il premio Urbino Award – dice il sindaco Maurizio Gambini – è un appuntamento culturale di altissimo livello che porta il nome della nostra città negli USA e crea relazioni istituzionali di grande profilo. Ogni anno abbiamo il privilegio di accogliere grandi firme del giornalismo statunitense che con il loro lavoro descrivono il contesto internazionale che ci circonda. Siamo curiosi di ascoltare le valutazioni di Jonathan Karl su quello che sta accadendo su vari fronti: USA, Europa, Medio Oriente, Russia, Ucraina, Cina, economia e geopolitica".

Il Premio Urbino Award, che negli anni passati aveva il nome di Urbino Press Award, viene conferito dal 2006 e fino ad oggi è andato ad una lista prestigiosissima di figure di spicco della stampa americana. Il Premio è presieduto dal giornalista Giovanni Lani e sostenuto da vari enti ed istituzioni urbinati, italiane e statunitensi, main sponsor sono Intesa Sanpaolo, Georgetown Entertainment Group e Cafè Milano di Washington.

gio. vol.