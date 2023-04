Urbino, badante trovata morta nella casa della signora assistita

Drammatica scoperta mercoledì mattina in Urbino all’interno di un appartamento di via Zena Mancini dove una donna è stata trovata morta. Si tratta di una signora classe 1976, nubile e di origine marocchina ma in Italia da molti anni, di professione badante. La sua famiglia vive nel territorio. Il ritrovamento è avvenuto nell’appartamento dove prestava assistenza. A scoprire il corpo senza vita una delle figlie della signora dove lavorava come assistente. Infatti, la mattina, recandosi a far visita alla madre l’aveva trovata intenta ad armeggiare ai fornelli; come raccontano alcune persone della zona stava cercando di prepararsi un toast che in parte era bruciacchiato. La signora, anziana, soffrirebbe di alcuni problemi di memoria classici dell’età e non si era ben resa conto dell’assenza della badante. La figlia dunque non avendo avuto risposta, e non vedendo la signora, si è recata nella camera dove ha trovato la donna ancora a letto e senza vita. Subito allertati i sanitari del 118 e gli agenti del Commissariato di Urbino.