“Urbino bene comune“ a sostegno di Scaramucci

Vincenzo Pompilio ha presentato ieri sera la lista “Urbino bene comune“. Gruppo creato con degli amici che condividono gli stessi desideri per la città ducale."Ho 49 anni e da 30 vivo e lavoro a Urbino, sono originario della Calabria. Qui ho la mia famiglia e mia figlia, frequento la città nelle scuole, nello sport, nella parrocchia".

Come nasce questo progetto politico?

"A dicembre ho raccolto le istanze della città. All’inizio eravamo in pochi, ora siamo in tanti e siamo l’unica vera lista civica che appoggia Federico Scaramucci sindaco e la colazione “La città che verrà“".

Il nome “Urbino bene comune“ cosa porta?

"Noi crediamo che si debba rappresentare il bene comune assieme al bene pubblico, questo deve fare un’amministrazione comunale. E non gli interessi di parte o dei privati. Sopratutto i cittadini devono essere coinvolti, sempre. Abbiamo assistito negli ultimi periodi, oltre a spopolamento, attività commerciali che languono e deprezzamento delle abitazioni, ad una modalità di governare che non ci piace. Anche le ultime scelte sono autoreferenziali, senza coinvolgimento. È accaduto con il biodigestore, con il progetto di discarica a Riceci ma anche con le scuole o con la palestra della Piantata. Ecco, solo dopo il sollevamento popolare, e di alcuni partiti, è cambiato qualcosa".

Quando ancora non esisteva né la lista né la coalizione lei aveva sollevato alcune problematiche.

"Esatto e torniamo sempre lì. Penso alla fusione Pascoli e Volponi: è una storia vissuta, mi ricordo di mia figlia che tornata a casa ci ha riferito di come l’insegnante le avesse detto che la scuola diventava una, per scelta del sindaco. Non è stato coinvolto nessuno. Da parte dell’Amministrazione ci fu una ingerenza anche sulla denominazione del nuovo istituto. Bisogna ragionare e decidere dal basso verso l’altro e non il contrario".

Come nasce la lista?

"Da un gruppo di persone. Con me hanno iniziato Giorgio Staccioli, Alessandro Vaccaro, Alessandro Manenti e Simona Matteucci. Vogliamo governare la città con progettualità e idee fattibili. L’obiettivo è farlo per 10 anni massimo, non di più".

Invece sul programma che idee avete?

"Oltre a contestare i metodi abbiamo dei contenuti. Ok fare gli asfalti e chiudere le buche, sono diritti civici e doveri dell’Amministrazione, non concessioni. Su questo concetto bisogna essere chiari. Le idee ci sono, come il discorso che si sta facendo con Firenze per creare collaborazioni. Poi trasformare l’ex tribunale da luogo per scartoffie a pinacoteca civica e per mostre occasionali o permanenti. Urbino deve tornare ad essere viva, la politica culturale della città non può farla solo Palazzo Ducale. Poi dare contributi alle famiglie che vivono in centro per renderlo più vivo e migliorare la qualità della vita, ricostruendo un tessuto sociale che non c’è più. Creare un consorzio per la gestione sportiva e che trovi investitori per creare attività".

Il progetto da realizzare che vi anima di più?

"Un auditorium da costruire. Un pala congressi che possa ospitare eventi di rilievo senza usare le sedi universitarie o il palazzetto dello sport, sottraendo attività. Potrebbe essere nella zona dell’ex Osca a Canavaccio, frazione ben collegata e da riqualificare".

Francesco Pierucci