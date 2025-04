Urbino, capitale dell’acquerello

Urbino in Acquerello arriva alla decima edizione e si appresta a partire dopodomani, per quattro giorni dedicati alla delicata tecnica pittorica. Ieri la manifestazione è stata presentata alla stampa: "L’associazione Urbino in Acquerello – spiega il presidente Antonio Ruggeri – nata col sogno semplice e profondo di promuovere l’arte come strumento educativo e di dialogo tra culture, è lieta di arrivare al decennio del suo omonimo Festival.

Urbino attrae ogni anno centinaia di artisti per la sua unicità artistica e culturale, così come l’acquerello per la sua delicatezza si fa linguaggio universale e unisce giovani e meno giovani, artisti e amatori che giungeranno da ogni parte del mondo". Saranno ben cinque le mostre quest’anno, tutte dal 1° al 18 maggio: alla Galleria Albani in via Mazzini l’esposizione internazionale ‘Fuori dal Limbo’ (sottotitolo dell’edizione di quest’anno); alla chiesa di San Domenico ci sarà la personale di Maria Luisa Montanari dal titolo ‘Uscire dal Limbo e rivedere le Stelle: occorre attraversare inferno e purgatorio...’; Irina Rebnitskaya esporrà invece al Circolo Cittadino con ‘Journeys of Light and Shadow; alla Rampa elicoidale ci sarà la mostra delle scuole artistiche; infine, Ekaterina Maltseva avrà la sua personale all’Oratorio San Giuseppe (l’unica mostra che chiuderà il 1° luglio e con ingresso a pagamento) dal titolo ‘Imago Dei’.

Prosegue Ruggeri: "Ringraziamo tutti gli enti che ci danno anche quest’anno il loro supporto logistico e in particolar modo il Comune per il contributo alla realizzazione dell’evento. Il tema ‘Fuori dal limbo’ è un invito all’umanità ad uscire da ogni isolamento e tornare a condividere anche fisicamente spazi, emozioni e creatività". L’evento d’apertura è previsto alle ore 10,30 di giovedì al collegio Raffaello: alcuni nomi delle precedenti edizioni saranno a Urbino per celebrare il decennale, e a seguire, nel cortile, un Live Show Painting con Cristina Calì. Alle ore 17 il teatro ospiterà invece la premiazione delle scuole e un concerto jazz. Segue, per altri tre giorni, un denso programma di performances, pitture en plein air, corsi e eventi, coordinati dalla direttrice artistica Soha Khalil.

"Siamo lieti – conclude l’assessore alla cultura Lara Ottaviani – di sostenere Urbino in Acquerello per il suo forte impatto sulla città con la presenza di tantissimi artisti. Un plauso poi all’associazione organizzatrice per aver coinvolto tante realtà diverse, in primis le scuole, gli artisti di domani".

