Urbino capitale mondiale della grafica d’arte

di Giovanni VolponiDa domani, dopo tre anni di preparazione, una nuova collaborazione artistica prende vita a Urbino: si tratta di un nuovo Centro Internazionale della Grafica d’arte, un laboratorio che sarà gestito dall’Accademia di Belle Arti in via Valerio, arredato con strumenti e macchinari di enormi dimensioni (e peso) donati dalla prestigiosa stamperia internazionale 2RC. Il laboratorio, che si chiamerà 2RCABAU (dall’unione della stamperia e dell’acronimo dell’Accademia Belle Arti Urbino) custodirà, potenzialmente per sempre, torchi e macchinari che hanno segnato la storia dell’incisione contemporanea, con l’auspicio che si possa formare a Urbino un nucleo operativo capace di dar vita a opere grafiche originali su lastre di rame, anche di formati ‘extra large’, con la qualità e l’innovazione che hanno sempre caratterizzato la 2RC.

"Ma lo sguardo va oltre – dicono i titolari assieme all’Accademia –: si tratta di riattivare un’attività editoriale a respiro internazionale, riconnettendo la grafica con la grande tradizione dell’arte contemporanea. A maggio, la stamperia entrerà subito nel vivo con un primo workshop, ma intanto venerdì sarà presentato ufficialmente l’avvio della collaborazione". Alle ore 10,30 infatti nell’aula magna dell’Accademia in via dei Maceri arriverà il critico d’arte Achille Bonito Oliva, uno dei massimi esperti di arte contemporanea, per dare il simbolico là al Centro Internazionale.

"Questo progetto – proseguono gli organizzatori – che Achille Bonito Oliva segue dal 2007, non è solo il recupero di una grande tradizione, ma il rilancio di una visione editoriale che ha sempre posto l’artista al centro del processo creativo. Domani a Urbino, città madre della tradizione incisoria italiana, nasce un luogo che non sarà solo memoria e conservazione, ma fucina di nuove visioni, crocevia di talenti emergenti e maestri affermati, pronto a traghettare la grafica d’arte verso il futuro, con la stessa energia pionieristica che ha segnato il passato della 2RC".

Dopo i saluti di presidente e direttore dell’Accademia Rosaria Valazzi e Luca Cesari, di sindaco e rettore, interverranno Bonito Oliva assieme a Valter e Simona Rossi, della 2RC, per spiegare le ragioni del progetto. Di seguito, alle ore 11,30, verrà proiettato il documentario sulla storia della 2RC ‘La vita è Segno – Sessant’anni di gioia creativa’ del regista Enrico Agapito. Grazie a un’origine urbinate e ai contatti allacciati da Giuseppe Balduini, negli scorsi anni è maturata l’idea di una grande donazione di macchinari e strumenti alla città di Urbino, che si è concretizzata in questi ultimi mesi. Nel laboratorio di via Valerio quindi sono ora ospitati un enorme torchio calcografico, chiamato ‘Alessandro Magno’, disegnato da Valter Rossi nel 1970, il secondo più grande e potente al mondo; una pressa per l’asciugatura della carta, sempre ideata da Rossi; una boite à grain per l’acquatinta, un forno per preparare le lastre e una vasca per risciacquare le lastre. La stamperia d’arte 2RC, nata a Roma nel 1959, ha stampato incisioni dei più prestigiosi nomi internazionali, da Lucio Fontana a Alberto Burri, aprendo nel corso dei decenni altri studi e spostandosi a New York, Pechino, Viareggio.

Varie opere dall’archivio della 2RC sono state acquisite dallo Stato e ora fanno parte dell’Istituto Centrale per la Grafica di Roma.