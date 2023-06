Urbino Capoluogo chiede interventi per i piccoli borghi

E’ importante utilizzare al meglio i 126 milioni di euro per l’entroterra nell’arco di un triennio. E’ quanto chiedono Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti,rispettivamente presidente e vicepresidente Vicario di “Urbino Capoluogo“. "Ci pare molto importante che nei borghi si intervenga per un triennio (2023-2025) e con fondi anche europei. La nostra Associazione da tempo aveva auspicato simili interventi da parte della Regione, dello Stato e dell’Europa. Intanto noi pensiamo che il finanziamento debba essere ripetuto alla scadenza e con un fondo incrementato in quanto non ci sono dubbi che i Comuni-Borghi presenteranno progetti da loro elaborati anche coinvolgendo le imprese. Ormai gli interventi sono inprocrastinabili poiché il limite di guardia ci dice che continua lo spopolamento delle aree montane e collinari".