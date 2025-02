Urbino Capoluogo: la scienza si mette al servizio dell’arte

Domani alle ore 10,30 l’associazione Urbino Capoluogo propone uno dei propri incontri su temi che interessano la città. Appuntamento alla sede in via Matteotti 1 per una mattinata all’insegna di un tema importante per la città Unesco: primo ospite sarà la professoressa Silvia Prati, associato di chimica dell’ambiente e beni culturali al Dipartimento di chimica dell’Università di Bologna, che interverrà sul tema “Sostenibilità e Diagnostica: La Scienza al Servizio dell’Arte“. Con lei sarà presente il professor Michele Papi, titolare della ditta “Il Compasso“ di Urbino e già docente di restauro all’ateneo Carlo Bo, che illustrerà gli interventi svolti nella Città Ducale. L’incontro sarà condotto dal presidente di Urbino Capoluogo Giorgio Londei e si chiuderà con l’omaggio agli illustri ospiti da parte del vicepresidente vicario Ferruccio Giovanetti.