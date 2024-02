Urbino Capoluogo, ora il consiglio è chiamato modificare lo Statuto

Lo status di capoluogo di Provincia entrerà nello Statuto del Comune di Urbino. Durante la prossima seduta, lunedì alle 16,30 il Consiglio comunale discuterà una proposta di modifica del documento, necessaria per recepire tale novità e quelle derivanti dal diminuito numero di abitanti: "La modifica servirà per adeguarci al decreto legge di gennaio – spiega il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Sirotti –. Ci saranno cinque cambiamenti relativi alle parti di Statuto che vanno modificate, tenendo però conto che, contemporaneamente, ci è chiesto di recepire anche la discesa dei residenti sotto ai 15mila, quindi ci saranno delle norme da adeguare pure al riassetto".

Tra le novità date dal combinato decreto legge – calo di abitanti ci sarà innanzitutto l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 14, riguardante l’elezione del sindaco, che recitava: "Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica" e che un terzo mandato di fila sarebbe stato consentito solo se uno dei due precedenti fosse durato meno di due anni e mezzo "per causa diversa dalle dimissioni volontarie". Quindi, se volesse, Maurizio Gambini potrebbe ora ricandidarsi.

Altro passaggio importante sarà quello riguardante gli assessori, perché si abrogherà l’incompatibilità con la carica di consigliere, sancita dal comma 7 dell’articolo 16. Ciò vuol dire che, per entrare in Giunta, un consigliere non dovrebbe per forza rinunciare al seggio, ma potrebbe ricoprire entrambi i ruoli. Lunedì andranno in discussione anche due variazioni di bilancio: "Una servirà per finanziare iniziative riguardanti cultura e turismo – prosegue Sirotti –. Inoltre, ci sarà un’integrazione ai progetti che il Comune sta predisponendo per rimediare ai del maltempo 2023. La seconda variazione riguarderà l’acquisto della Fornace Volponi. Avendo acceso un mutuo per comprare l’area, ne andrà approvata l’acquisizione, così come il primo stralcio del progetto di fattibilità tecnico economico per il recupero e la messa in sicurezza".

Infine, si discuterà una proposta di variante parziale al Piano regolatore generale per costruire una palestra per l’Istituto Raffaello, in via Ubaldini. L’edificio si troverà nell’area libera adiacente alla futura sede del liceo. Sulla proposta, il Comune ha anche chiesto il parere della Regione, che è stato favorevole, ma accompagnato dalla prescrizione di avvalersi di uno studio geologicogeotecnico-sismico di dettaglio sul terreno, per la progettazione esecutiva, e da una serie di indicazioni da rispettare affinché l’intervento sia considerato fattibile.

Nicola Petricca