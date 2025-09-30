Urbino, centrosinistra a tutta. Scaramucci: "Dem al vertice" ma Gambini festeggia

A Urbino vince la sinistra ma a festeggiare è la destra. Caso analogo a quello di Pesaro per l’altro capoluogo di provincia, che vede la coalizione guidata da Matteo Ricci trionfare con alcuni punti di distacco su Acquaroli, ma in un contesto che ha premiato la giunta uscente. Un dato tra l’altro c’è da evidenziare: l’affluenza del 57,48 per cento, più alta del trend regionale fermo al 50. Soddisfatto il sindaco Maurizio Gambini, che appoggiava Acquaroli e che ieri sera è stato ad Ancona per festeggiare col presidente: "Il centrosinistra ha fatto una campagna elettorale schiacciante in città, una campagna in cui io non mi sono esposto a favore di singoli candidati per non fare preferenze tra nessuno dei cinque del centrodestra, ma ho appoggiato convintamente Acquaroli. Significativo invece il dato della provincia, tradizionalmente di sinistra, in cui Acquaroli ha vinto in modo netto. Un risultato scontato semplicemente per il buon lavoro fatto in cinque anni: una persona davvero sana e bella che quello che fa, lo fa con impegno. Quando Acquaroli è venuto a Urbino l’ho sostenuto: da quando c’è lui la città e il territorio hanno avuto benefici grandi, per cui spero che questo mandato sarà ancora proficuo per la città, la provincia e l’entroterra. Sono felice e mi auguro che faccia una buona squadra. C’è bisogno di tante persone che lo aiutino a governare bene, spero che scelga la giunta con facilità e che si occupi sempre più delle strategie complessive, con partiti e liste civiche collaborative e compatte a sostenerlo nel finire il lavoro iniziato". Alla sede del Pd urbinate si è seguito lo spoglio tutto il pomeriggio e, nel rammarico per la sconfitta, c’è comunque una vittoria locale da sottolineare: "Accogliamo con spirito positivo – dice Federico Scaramucci – il dato emerso dalle urne urbinati, dove come avvenne anche cinque anni fa, la coalizione di centrosinistra è uscita vincente, e di gran lunga. Il Pd è primo partito, e con un distacco di oltre il doppio rispetto a quanto ottenuto da Fratelli d’Italia. Questo è segno dell’orientamento della città che riconosce nel centrosinistra il suo riferimento. Prendiamo atto della sconfitta regionale: i marchigiani hanno preferito la continuità e preoccupa il dato dell’affluenza a livello regionale, in forte calo rispetto a cinque anni fa. Tuttavia sono molto contento dell’affluenza cittadina, superiore alla media marchigiana, e anche del risultato personale nel comune di Urbino, oltre mille preferenze accordatemi dagli elettori, per le quali ringrazio tutti i cittadini e cittadine. Da oggi, già in consiglio comunale, si torna a lavorare".

Giovanni Volponi