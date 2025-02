Urbino cerca continuità. Urbania e Alma in casa

Oggi in Eccellenza si gioca (ore 15) per la quinta giornata del girone di ritorno. K Sport Montecchio Gallo- Montegranaro. "Sarà una grande partita - spiega alla vigilia del match il dg della K Sport Matteo Mariani - contro un squadrone che già prima degli innesti di Sindic e Urbinati ha mostrato nel corso del girone di andata di essere una compagine che subisce molto poco ed ha un attacco di tutto rispetto". Arbitra Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Monturano-Urbino. "Una partita che va affrontata con grande intensità – dice il dg dell’Urbino Ivan Santi - perché rappresenta un bivio per la nostra stagione. Nonostante le assenze per infortunio e squalifiche siamo molto fiduciosi perché abbiamo un gruppo di ragazzi responsabili che sa dell’importanza della partita. Squalificati Bardeggia e Galante ci dovremo inventare qualcosa davanti per bucare la difesa del Monturano. Dopo la buona prova di domenica dobbiamo dare seguito sia per la classifica che per il morale. Ci aspettano 11 finali da qui alla fine ma il primo messaggio dobbiamo mandarlo proprio da Monturano". Qui si gioca alle ore 14,30. Arbitro Marco Cazzavillan di Vicenza.

Urbania-Atletico Mariner. "Affrontiamo- sottolinea il diesse dell’Urbania Stefano Maggi- una squadra completamente diversa dal girone d’andata avendo cambiato allenatore e quasi tutta la rosa. Per l’Urbania sarà fondamentale continuare a fare punti per rimanere agganciati alle prime posizioni". L’Urbania oggi sarà priva di due giocatori importanti, Paoli incorso in una giornata di squalfica e Catani alle prese con un infortunio. Arbitra Andrea Eletto di Macerata.

Alma Juventus Fano- Sangiustese. Calcio d’inizio al Comunale di Fermignano alle ore 14,30. Ben 28 i punti di differenza tra le due compagini ma non per questo che il Fano non venderà cara la pelle. Arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno.

Le altre gare odierne: Chiesanuova- Tolentino; Osimana- Fabriano Cerreto; Portuali Calcio Ancona- Montefano; Maceratese- Matelica.

am. pi.