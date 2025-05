Urbino chiude quinto nel campionato di Eccellenza: successi e giovani promesse

Un quinto posto (48 punti) con 14 gare vinte (10 in casa), il quarto miglior attacco del girone (37 reti) e tanto bel gioco, è quello che ha saputo fare (e non è poco) l’Urbino nel campionato di Eccellenza appena concluso. "Una stagione – sottolinea il direttore generale della società ducale Ivan Santi- che ha messo in evidenza come Urbino sia diventata una piazza importante capace di lottare con squadre blasonate e di spessore anche se con l’occhio sempre rivolto al budget e ai costi. Mi piace sottolineare che quest’anno l’Urbino aveva la rosa più giovane della categoria". "Oggi tiriamo le conclusioni di un campionato bellissimo che ha dato a tutto l’ambiente grande soddisfazione – aggiunge Santi - e non si poteva non ripartire da Mister Mariani che è l’uomo giusto per continuare sul percorso intrapreso". "Per questo - continua il dg - stiamo lavorando anno dopo anno anche nella crescita del settore giovanile per permettere ai nostri ragazzi di poter arrivare a realizzare il loro sogno di diventare calciatori. Mi piace ricordare che quest’anno abbiamo raggiunto diversi traguardi importanti, pochi giorni fa la Juniores ha vinto un importante torneo battendo in finale il Fossombrone che ha disputato la Juniores nazionale, gli Allievi si sono qualificati alla fase regionale e i Giovanissimi disputeranno fra pochi giorni la finale per il titolo provinciale. Dunque un buon biglietto da visita per il futuro grazie anche all’ottimo lavoro svolto dai due nostri responsabili Piero Tamagnini e Francesco Fraternale". "Da ultimo – conclude Santi - i ringraziamenti da parte mia a tutto l’ambiente, ai tifosi dell’Armata Ducale, a tutti gli sportivi e a tutti coloro che ci sono stati vicino con il loro calore che quest’anno abbiamo sentito forte. Grazie al nostro presidente Marco Lucarini persona di grandi valori, a tutti i dirigenti che si sono prodigati con una dedizione unica. Grazie a tutto lo staff tecnico, ai mister del settore giovanile, alla segreteria, parte indispensabile di ogni società, e a tutti i collaboratori e accompagnatori che hanno dato risalto a questa stagione. Grazie all’Amministrazione comunale".

Amedeo Pisciolini