Urbino, cinghiali a zonzo per la città ducale

Urbino, 4 marzo 2023 - Indifferente al passaggio delle automobili un branco di cinghiali ha attraversato il centro di Urbino. Un gruppo di giovani, fermi davanti al bar Street ha preso ad applaudire attirando l'attenzione degli ungulati, i quali da via Antonio Gramsci hanno inforcato via Giro dei debitori.

Da tempo anche Urbino è protagonista delle scorribande di questi animali selvatici i quali senza più remore si avventurano nel contesto urbano. Il primo rischio della presenza incontrollata dei cinghiali in strada è quello di determinare incidenti con il coinvolgimento di veicoli e persone.

Cinghiali tra le macchine: un branco attraversa la strada a Urbino

La problematica della fauna selvatica in libera circolazione nelle Marche, così come in tutto il Paese, sta diventando una questione molto delicata e complessa che occorre affrontare con ancora più efficacia e programmazione tra tutti i soggetti territoriali competenti, con in testa la Regione. In caso di problemi, per segnalazioni e informazioni relative ai sinistri causati dall'impatto con la fauna selvatica il numero di telefono regionale segnalato è lo 0718063559