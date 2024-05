“Urbino città d’Europa“ vuol dimezzare la Tosap

Per incentivare il commercio nel centro storico, la lista Urbino città d’Europa ipotizza di dimezzare la tassa di occupazione del suolo pubblico a cui sono sottoposti gli esercizi. È questa l’ultima aggiunta alla lista di politiche attive che il gruppo, uno dei sette della coalizione “La città che verrà“, propone di creare per supportare i commercianti e i ristoratori "che già da tempo hanno scelto di arricchire e valorizzare il centro città. Analizzando il regolamento comunale che disciplina l’occupazione permanente di suolo pubblico per gli esercizi commerciali (Tosap), emergono tariffe altissime. Basti pensare che in Categoria 1 la tassa ammonta a 22 euro al metro quadro, più del doppio rispetto a Fermignano".

A spiegare nel merito la proposta sono i candidati consiglieri Giovanni Alvarez e Federico Cangini: "L’obiettivo della nostra lista è valorizzare e aiutare le attività produttive del territorio. Per farlo, oltre al fondo di compensazione del canone di locazione per gli esercizi commerciali e al dimezzamento della Tari e dell’addizionale Irpef, Urbino città d’Europa propone il dimezzamento dei costi della tassa di occupazione permanente di suolo pubblico per gli esercizi commerciali. Dobbiamo aiutare e tutelare i nostri commercianti e ristoratori per porli nella condizione di fare profitto. Queste categorie, oltre a essere uno dei prevalenti motori economici della città, sono anche “i custodi del bello“, che con il proprio impegno quotidiano abbelliscono le nostre vie e le rendono attrattive per turisti e accoglienti per i cittadini. È per questo necessario valorizzare il loro operato e supportare il loro investimento/lavoro abbassando la pressione fiscale e dimezzando i costi di occupazione del suolo, permettendo loro di rateizzare il pagamento di quest’ultima tassa durante l’anno fiscale, cosa che oggi non è possibile".

