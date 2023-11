"Urbino città ideale? Non mi ci ritrovo più"

Giulia Volponi ha lasciato il movimento “Urbino città Ideale Più“. Il più al nome era stato aggiunto un mese fa per "rimarcare l’impegno per i prossimi anni", aveva detto il fondatore Lino Mechelli. Volponi, che è anche presidente della partecipata Urbino Servizi, non intende lasciare la politica per proseguire così il suo impegno per la città a sostegno del sindaco Maurizio Gambini.

Dopo aver ponderato la sua decisione venerdì l’ha resa pubblica, anticipandoci nel giornale di ieri che cruciale era stata "la mancanza della condivisione sulle scelte che si era ridotta, ultimamente, ad una ratifica su decisioni già prese. Come per possibili alleanze politiche e in altre occasioni dove le decisioni da prendere sembravano più ispirate da opportunità personalistiche".

Una scelta avvenuta "dopo vari tentativi risultati vani di rappresentare un malessere espresso anche dalle persone che hanno sostenuto da fuori il progetto" e dopo "le richieste di crescere nei percorsi di condivisione".

L’abbiamo incontrata per capirne di più sulla scelta e sui movimenti futuri. Così come potrà convivere nella stessa maggioranza con il Movimento che ha lasciato.

Rassegnerà le dimissioni anche come presidente di Urbino Servizi?

"Il mio rapporto di reciproca fiducia con il sindaco non è mutato. Le condizioni della mia nomina, dovuta alla mia formazione e alla mia precedente esperienza da vicepresidente, non sono mutate. Con Gambini ci sentiamo molto spesso per poter portare avanti nel migliore dei modi gli impegni presi e lo ringrazio per la fiducia mai mancata".

Futuro politico: tra qualche mese ci saranno le amministrative. Si ricandiderà con una lista della coalizione Gambini o con una sua lista?

"La mia scelta attuale, anche se capisco il fermento, non ha a che fare con il futuro politico, ma con un impegno preso. Ho condiviso questo percorso e ho ricevuto il sostegno dei cittadini sulla base di un progetto e di principi che ora non ritrovo nel movimento".

Parla di personalismi all’interno del movimento, in che senso? Può farci degli esempi?

"Non si tratta soltanto di singoli episodi ma della gestione e del coordinamento alla base delle scelte che si devono prendere insieme. Serviva una crescita, anche nelle procedure, su cui purtroppo non si è voluto lavorare".

C’è un nesso tra le dimissioni di suo marito e le sue, avvenute a tre mesi di distanza?

"C’è un nesso per il fatto di non ritrovare più qualcosa che abbiamo contribuito a costruire. Poi le scelte e le tempistiche sono personali. Io ho ritenuto di provare fino all’ultimo di recuperare il clima di condivisione che ci ha motivato all’inizio".

Come vive il fatto di aver lasciato il Movimento che è nella maggioranza e il fatto che prosegue con il suo appoggio operativo, e non solo di ideali, all’attuale amministrazione?

"Convive perché anche io sono nella maggioranza e ci rimango. Resto fedele a quell’impegno preso con gli elettori, che in tanti mi hanno accordato la loro fiducia. Impegno a cui si aggiunge, nella sfera pubblica, quello da presidente di Urbino Servizi".

Francesco Pierucci