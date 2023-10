“Urbino Città Ideale“ pensa alle comunali

O nel movimento o fuori dal movimento. Questa è la prima cosa che emerge dopo l’assemblea plenaria di “Urbino Città Ideale“. Un incontro di tre ore guidato dal fondatore Lino Mechelli e che ha visto la partecipazione di iscritti e simpatizzanti, dove è stato rimarcato il pieno sostegno al sindaco Maurizio Gambini anche in un ipotetico terzo mandato.

"È nostra volontà arrivare alla conclusione della legislatura attraverso il lavoro di tutti noi. Tutti gli iscritti presenti hanno sottolineato il serio e costante impegno, i quali stanno riscuotendo l’ammirazione dei cittadini – afferma Mechelli –. Il documento che come movimento abbiamo approvato e sottoscritto dall’assemblea, esprime la volontà di proseguire l’esperienza politico-amministrativa partecipando alle prossime elezioni di primavera, auspicando il terzo mandato per il sindaco Maurizio Gambini. Strategico per portare a compimento le opere e mettendo a frutto i progetti e le azioni programmatiche di adeguato profilo amministrativo e culturale. Siamo a disposizione per contribuire alle scelte programmatiche e alla composizione di una coalizione coesa e rispettosa delle diverse sensibilità, nel rispetto della pari dignità".

Poi il distinguo necessario per fare parte di “Urbino Città Ideale“: "Siamo contrari a qualsiasi decisione unilaterale, respingendo ogni pretesa di privilegi, compresa la lealtà che non prevede in contemporanea il gioco in più tavoli, certi che Gambini saprà guidare la coalizione con rigore e garanzia per ogni soggetto politico".

Tra le novità il logo che vede l’aggiunta di un “Più“, "per indicare un rinnovato impegno e dialogo con istituzioni e cittadini; nuove energie, sostegno e attenzione al sistema Università la quale insieme al turismo costituiscono le colonne portanti della cultura e dell’economia. Tra i temi affrontati nell’assemblea plenaria abbiamo riservato spazio alle questioni del quotidiano, dove i cittadini e le imprese sono impegnati a fronteggiare l’aumento dei costi delle materie prime e della gestione. Le famiglie trovano difficoltà arrivare a fine mese a causa dell’aumento del costo della vita e al quale bisogna dare risposte. A breve organizzeremo appuntamenti pubblici per illustrare le nostre attività e i progetti portati avanti", conclude Lino Mechelli.

fra. pier.