Urbino Città Ideale: "Pieno appoggio al sindaco Gambini"

Si muove la politica ducale in vista delle prossime Amministrative 2024. Il Movimento Urbino città ideale di Lino Mechelli (foto) ha diramato una nota a margine dell’ultima assemblea tra gli iscritti. Nel comunicato il direttivo rimarca che è necessario stilare il prima possibile un piano per il prossimo quinquennio amministrativo, puntando a "consolidare il precedente risultato, arrotondato al 10%, almeno". "La lista ha confermato la scelta della continuità. Restiamo fedeli e coerenti al mandato assunto, pieno e incondizionato appoggio al sindaco Maurizio Gambini per dare accelerazione alle realizzazioni programmatiche, chiediamo maggiore condivisione in rapporto al peso politico. Come movimento troviamo la sintesi per affrontare le questioni di maggiore interesse per la città - proseguono dal direttivo -. Il governo regionale che ha riferimenti nelle forze della maggioranza, dovrà essere un elemento di stimolo e soluzione per garantire il rafforzamento dell’ospedale di Urbino e dei servizi socio-sanitari nel territorio. Tutela delle eccellenze professionali e organizzative affrontando le criticità per recuperare efficienza e fiducia dei cittadini. Poniamo al primo posto l’Università e la sua funzione culturale, formativa e propulsore dell’economia e dello sviluppo sociale Urbino e del territorio". Inoltre Urbino città ideale ha dichiarato di essere aperto a nuove adesioni e energie al suo interno.

fra. pier.