“Urbino Città Ideale“ presenta i candidati: "Tra di noi anche cittadini nati all’estero"

“Urbino Città Ideale“ scopre le carte per prima e presenta la sua lista di candidati al consiglio comunale. Nel corso di una serata alla Sala Serpieri svoltasi mercoledì sera, il movimento che fa parte della maggioranza ha presentato volti, idee, linee generali. I candidati al momento sono 25, ma "Ci sono ancora alcuni posti liberi – spiega il coordinatore Lino Mechelli – e siamo aperti a tutti" (le liste possono arrivare fino a 32 nomi).

Ecco tutti i candidati di Urbino Città Ideale: Luca Albergati, Antonio Balducci, Beatrice Borghi, Chiara Bussu, Daniela Capponi, Lorenzo Carfagnini, Giusi Serena Carlino, Lara De Vito, Monica Di Guida, Francesco Donnanno, Kanza Es Saiydy, Maria Novella Ferri, Baccio Paolo Fiaccarini, Luca Formica, Soha Khalil, Roberto Leuzzi, Luca Mancini, Nicoletta Mazzetti, Lino Mechelli, Ilaria Pagliarini, Orietta Paoloni, Francesco Pierotti, Davide Pizzagalli, Sabina Scalbi e Sara Tomassini.

Si tratta di quattordici donne e undici uomini; molti i volti giovani, tra cui alcuni da non molto maggiorenni, visibilmente emozionati nelle parole di presentazione. Più di qualche persona è di origini non urbinati e persino non italiane: "Un segno dell’amore per la città – ha aggiunto Mechelli –; proveniamo da aree diversissime: abbiamo studenti e pensionati, imprenditori e professionisti, dipendenti e insegnanti. Alcuni hanno detto che siamo una lista chiusa, ma i tanti nomi nuovi e giovani dimostrano il contrario. C’è unità, sono ottimista e sicuro che andremo bene e faremo il bis".

Di fronte al sindaco Gambini, presente alla serata, il movimento ha precisato che non presenterà a lui la “lista della spesa“ degli incarichi, avendo piena fiducia che Gambini saprà garantire pari dignità alle forze della coalizione. Un riferimento apposito è stato fatto sulla questione Riceci: "Il consiglio comunale ha votato più volte no in merito. La discarica è una bega del Pd, che deve risolvere il Pd, e più esattamente il sindaco di Pesaro e il presidente della provincia. Loro hanno la maggioranza per dire no. Forse è utile chiuderli in un conclave, perché devono smetterla di nascondersi dietro un dito".

Il candidato Baccio Paolo Fiaccarini, membro del cda di Marche Multiservizi, ha anche aggiunto: "Non mi sono mai sottratto alle mie responsabilità. Alcuni piani non sono più attuabili perché i sindaci hanno preso decisioni differenti, e quando andrà deliberato ciò che dev’essere fatto, farò il mio dovere". Moltissimi gli spunti programmatici offerti dai candidati, dalla sanità al sociale, dai giovani ai rapporti con le istituzioni scolastiche e universitarie, dalla “smart city“ alla cultura, dalle imprese all’istituzione di sportelli o realtà mirate per le varie esigenze dei cittadini. Ha concluso il coordinatore Mechelli: "Artigianato e servizi sono le colonne di economia e occupazione. Dobbiamo liberarli da lacci e lacciuoli allentando i regolamenti. Gli uffici devono organizzare front office per ascoltare e assistere i cittadini nelle pratiche. Ringraziando tutti i candidati del movimento, invito tutti, come ho sempre fatto, a riempire la borraccia, fare il pieno di benzina e partire per tutto il territorio per ascoltare le persone, i loro problemi e ovviamente chiedere a ognuno, con tatto e assieme con orgoglio, il voto".

Giovanni Volponi