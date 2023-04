"Urbino con Zafarana rinnova il rapporto con Eni"

Si rinnova e consolida il rapporto tra Urbino ed Eni, fondata da Enrico Mattei. Il nuovo presidente di Eni è il generale Giuseppe Zafarana, che lo scorso settembre a Urbino ha ricevuto – nel suo ruolo di Comandante generale delle Fiamme Gialle – la cittadinanza onoraria per il Corpo della Finanza e il Sigillo d’Ateneo. Furono infatti i finanziari e liberare Urbino dallo Stato Pontificio. "La nomina di Giuseppe Zafarana alla presidenza di Eni – dice il sindaco Maurizio Gambini – riempie di orgoglio anche la nostra città, visto che proprio nelle sue mani, in qualità di Comandante Generale, abbiamo conferito nel settembre scorso la cittadinanza onoraria al corpo della Guardia di Finanza, durante un Consiglio Comunale solenne. Il giorno della nomina mi trovavo al Ministero della Cultura dal Sottosegretario e nostro Pro Sindaco Vittorio Sgarbi, che lo ha chiamato al telefono per congratularsi e anche io ho avuto modo di parlarci personalmente e augurargli buon lavoro. Ricordo con molto piacere l’incontro a Urbino con il generale Zafarana, che nell’occasione era rimasto piacevolmente colpito dall’accoglienza ricevuta e dalla bellezza della nostra città e si era detto onorato di ricevere il nostro prestigioso riconoscimento. La presidenza di Eni è un incarico di primo piano nel nostro Paese e il filo che unisce il nostra città al suo presidente può essere un’occasione per rinnovare il dialogo e la collaborazione tra le due realtà, come è avvenuto in passato con il suo presidente storico Enrico Mattei", dice il sindaco Gambini.