Urbino, iniziata la demolizione del liceo Raffaello

Urbino, 17 agosto 2023 – Un pezzo di storia recente urbinate se ne va, crollando sotto i colpi del braccio meccanico demolitore: è l’ex liceo Raffaello, in via Oddi. Sono iniziate mercoledì 16 agosto le operazioni di demolizione, e procedono velocemente. In due giorni, è stata portata via una consistente parte del grande edificio che dovrà essere completamente abbattuto e ricostruito dalle fondamenta, per tornare ad ospitare gli alunni, da tre anni provvisoriamente trasferiti in un edificio nella stessa via acquistato dalla Provincia. Nel video, il braccio-gru demolitore in azione, aiutato da un idrante per eliminare le polveri, fa crollare porzioni dell’ultimo piano.