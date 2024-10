"Urbino deve promuovere la pace. Questa è l’unica risposta ai drammi"

"La pace è un bene primario e Urbino la può rappresentare, anche in qualità di città Unesco". A sostenerlo è il consigliere comunale Oriano Giovanelli che su questo ha presentato una mozione dedicata: "E’ il momento migliore, non si può aspettare oltre".

La sua idea è quella di far diventare Urbino una città che promuove questo valore e lo coltiva...

"È il bene di cui abbiamo più bisogno in questo momento. E quindi il più carente. Non siamo mai stati così vicino ad una terza guerra mondiale e ad un rischio atomico in Europa. Purtroppo siamo dentro la cultura della guerra ed è tornata ad essere un’opzione praticabile: sono molte le economie, anche dei paesi industrializzati, che si stanno orientando verso un incremento forsennato per le spese militari. La pace per me è l’unica grande risposta ai drammi, al problema ambientale e a tutte le problematiche. Se la guerra è una scelta praticabile per l’umanità sarà un disastro perché le risorse saranno tutte per lei, ed è un problema già di oggi".

Ci spieghi meglio la sua mozione.

"La parte più intima del mio pensiero per proporre questo progetto parte dalla bellezza e dalla ricchezza storica di Urbino che è dovuta proprio alla guerra. Ma era un tipo di guerra diversa, erano lontani i conflitti mondiali e pur facendo della guerra un mestiere c’era sempre il bisogno di ricavarsi un bisogno di arte e cultura, di libertà. Mi sembra giusto che una città come la nostra tragga da quelle radici storiche la lezione di affermare il primato per la ricerca della bellezza. Ovvero, oggi, confronto e dialogo. Ma anche le ragioni dell’altro, bisogna capire che si può parlare di tutto senza farsi violenza. Questo darebbe ad Urbino uno spazio che parla al mondo e che parla il linguaggio di primato della ragione e del dialogo. Un po’ come fa la comunità della Rondine ad Arezzo o Assisi con il dialogo intereligioso".

Ha anticipato la domanda, sarebbe un modo per fare i conti con la storia?

"Le guerre che abbiamo conosciuto erano endemiche, per un confine o una religione. Morivano sì le persone ma niente di paragonabile con quelle più recenti. Non c’era questo sterminio di massa, dalla prima guerra mondiale è stato cambiato registro. Per assenza di memoria ci stiamo cadendo di nuovo. La vita dell’uomo viene spazzata via per non si capisce cosa. Nella mia mozione tutti si possono riconoscere".

Francesco Pierucci