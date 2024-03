Urbino diventerà “EcoDigital“

Urbino città “EcoDigital“, cosa significa? Essere un luogo dove poter vivere bene a contatto con arte e natura ma allo stesso tempo in un contesto innovativo, competitivo e digitale, nel vero senso del termine. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi da Gianluca Carrabs e Alfonso Pecoraro Scanio.

"La transizione “EcoDigital“ è una leva strategica per lo sviluppo economico di Urbino, la città ducale deve diventare il centro di attrazione internazionale di chi vuole lavorare a distanza grazie alle potenzialità dello smart working e vivere in un luogo straordinario circondato da bellezze naturali e artistiche – spiega Gianluca Carrabs –. L’Università è il luogo ideale per coniugare ricerca e sviluppo tecnologico al servizio della nostra comunità che attraverso spin off e start up deve dare impulso vitale a questa transizione eco digitale".

Dunque un’azione per rilanciare città e territorio e che sarà una delle chiavi programmatiche nel programma del candidato Federico Scaramucci e proposta dalla lista dei Verdi di Gianluca Carrabs. "La sfida eco digital deve partire dalle comunità locali più innovative e coraggiose in una città universitaria come Urbino, con un glorioso passato di capitale rinascimentale è sicuramente la più adatta a diventare una delle capitali di quella Italia “EcoDigital“ che punta sui giovani l’innovazione e una transizione giusta e rapida – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete “EcoDigital“ –. Un impegno raccolto dal candidato sindaco Federico Scaramucci che condivide appieno questi obiettivi. La città che verrà, guiderà la transizione ecologica costruendo una rete di realtà virtuose che vorranno realizzare progetti e azioni concrete utilizzando strumenti innovativi di cui Urbino già è dotata grazie al lavoro svolto dall’Università".

Alla conferenza stampa hanno partecipato alcuni candidati della colazione e non solo, erano presenti Giorgio Staccioli di Urbino Bene Comune; Alessandro Maria Marchetti di Eco del Montefeltro, Rossana del Regno rete “EcoDigital Marche“.

fra. pier.