Urbino dopo l’Armistizio nei documenti storici

Apre in via straordinaria anche la sezione dell’Archivio di Stato di Urbino oggi, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, che ripercorrerà i fatti avvenuti in città e nelle frazioni urbinati in seguito al proclama con cui il maresciallo Badoglio, l’8 settembre 1943, annunciava l’Armistizio che sanciva ufficialmente la resa incondizionata dell’Italia nei confronti delle forze alleate angloamericane.

L’appuntamento "8 settembre 1943 – Urbino dopo l’Armistizio" si terrà nell’Archivio di Stato urbinate in piano Santa Lucia dalle 14,30, e si inaugurerà con la mostra di documenti dell’Archivio storico del Comune di Urbino a cura della sezione dell’Archivio di Stato della città ducale e che permetteranno di ricostruire i fatti avvenuti prima, durante e dopo l’Armistizio.

"Ad Urbino, all’indomani dell’Armistizio, la situazione è particolarmente critica: mentre si materializza il pericolo di esplosione dell’ingente materiale bellico conservato nella Galleria che unisce le frazioni di Schieti e Trasanni e presso il Deposito dell’Aeronautica ubicato a Trasanni, il podestà Giorgio Paci propone la costituzione di un Comitato esecutivo, che sarà operativo fino al 5 gennaio 1944, in cui confluiscano “cittadini onesti e consapevoli dell’assoluta necessità di stringersi in un patto di assoluta e fraterna solidarietà“, scelti nell’ambiente urbinate “con riguardo alle varie correnti politiche ed ai vari settori delle attività cittadine“, un passo fondamentale per quello che sarebbero stati i periodi post-Armistizio", sottolineano dall’Archivio di Stato della sezione di Urbino.

Alle 17 seguirà un “Archiaperitivo“ per i presenti, con un momento dedicato all’approfondimento delle fonti esposte e delle vicende occorse dopo l’8 settembre del ’43. Saranno fondamentali, inoltre, gli interventi di Marco Labbate vicedirettore dell’Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino e ricercatore di Storia contemporanea presso l’Università di Urbino e l’archivista Matteo Sisti, anche collaboratore della Sezione di Archivio di Stato. L’accesso all’iniziativa è libero e gratuito.

g. m.