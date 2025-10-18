Urbino e l’Africa, il gemellaggio degli atenei

Un ponte accademico tra Italia e Africa per formare le competenze del futuro: è questo l’obiettivo del progetto ’Itaca’, che l’ateneo urbinate porta avanti con successo e che è stato presentato alla stampa per raccontarne scopi e caratteristiche.

Itaca, acronimo di "Internationalizing ITalian ACademia with Africa", è promosso dal dipartimento di Economia, Società e Politica di Uniurb assieme ad altre tre università (Cattolica di Milano, Torino e Ancona) e vuole creare una piattaforma accademica transnazionale che favorisca mobilità, doppie lauree, programmi congiunti e ’capacity building’ tra docenti, ricercatori e studenti italiani e africani.

"Itaca è un viaggio che parte dalle nostre Università ma che guarda lontano, verso un modello di accademia globale, inclusiva e sostenibile - ha spiegato Massimo Ciambotti, docente Uniurb e membro del comitato scientifico del progetto -. L’Africa è oggi uno dei laboratori più vivaci per l’innovazione sociale e imprenditoriale. L’Italia può diventare un partner strategico nella formazione delle competenze necessarie a guidare questa trasformazione".

Il progetto coinvolge università di quindici Paesi – dall’Angola a Madagascar, Uganda e Zimbawe, dal Kenya al Ghana, fino al Marocco e alla Tunisia – e porta 86 studenti africani in Italia per corsi di laurea, master e dottorati, offrendo anche agli italiani l’opportunità di condurre ricerche e tesi in atenei africani. Parallelamente, 22 docenti africani hanno l’opportunità di insegnare in corsi italiani e 14 docenti italiani possono tenere moduli e seminari presso Università partner africane.

A Urbino sono già arrivati diciassette studenti provenienti dai vari Paesi africani, che stanno frequentando i corsi offerti nel Dipartimento Economia Società Politica in lingua inglese. Sono attese anche due professoresse tunisine e un professore dal Kenya. Per la mobilità in uscita invece sette docenti Uniurb andranno in Uganda, Marocco, Tunisia e Kenya. Inoltre a dicembre un membro del personale tecnico-amministrativo andrà a Tunisi.

"Grazie al suo approccio integrato – continuano i responsabili – ITACA punta a riposizionare l’università italiana come ponte euro-africano per la formazione di competenze globali e sostenibili".

Durante la presentazione del progetto, è stata anche annunciata una novità di rilievo: l’ammissione al finanziamento di un altro progetto, denominato Atlantis, che sarà nel prossimo anno il ‘successore’ di ITACA e prevede la mobilità di docenti e ricercatori tra Italia e Africa.