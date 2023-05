Urbino e le Città del Libro Da oggi ospiti, lezioni e laboratori per tutti

Si apre oggi pomeriggio la 9ª edizione del Festival Urbino e le Città del Libro diretto da Alessio Torino (foto). L’inaugurazione sarà alla Fondazione Carlo e Marise Bo, a palazzo Passionei in via Valerio 9. Ad aprire la tre giorni Sara De Simone, autrice di “Nessuna come lei. Katherine Mansfield e Virginia Woolf: storia di un’amicizia“ edito da Neri Pozza. L’autrice sarà in dialogo con Franca Cavagnoli, traduttrice dell’edizione più recente di “Preludio e altri racconti“ di Katherine Mansfield (Mondadori). Alle 21,30 invece, nella Sala del Maniscalco (il Ridotto del Teatro Sanzio), il fumettista Andrea Bruno presenterà con Davide Reviati il romanzo grafico Cinema Zenit (Canicola). Chiuderà la serata la proiezione dei corti animati realizzati da studenti e studentesse dell’Isia di Urbino, liberamente tratti da alcuni racconti di Tonino Guerra. Introdurrà Mara Cerri. Oggi spazio anche per i più piccoli con “Urbino e la città dei piccoli“ con i laboratori e le presentazioni in via Valerio. Dalle ore 16, Pino Pace, coautore di “Poesie per gente che va di fretta“ (Marcos y Marcos), guiderà il laboratorio creativo di haiku, dagli 8 anni in su. Alle 17.30 invece i bambini e le bambine dai 4 anni in su potranno cimentarsi con le diverse tecniche di stampa, nel laboratorio a cura di Officina Grafica di Urbino.

Questa edizione vede la partecipazione di ospiti come Olivo Barbieri, Luca Capuano, Alessandra Carnaroli, Franca Cavagnoli, Cristiano Cavina, Mara Cerri, Giovanni Emilio Cingolani, Paola De Pietri, Sara De Simone, Alberto Fraccacreta, Annalisa Giulietti, Lavinia Mannelli, Lella Mazzoli, Olympia, Fausta Orecchio, Raffaele Papi, Maura Picciau, Elisabetta Pierini, Stella Poli, Francesco Zani.

fra. pier.