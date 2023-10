Urbino e l’entroterra alla Fiera Ttg di Rimini. A sostenere le mete è Inside Marche Live

Al Ttg di Rimini, la manifestazione di riferimento per il mondo del turismo, domani ci sarà la quinta edizione del gala per promuovere le Marche e la città di Urbino. A proporre questo evento l’associazione Inside Marche Live: 30 soci diffusi tra gli operatori incoming in tutta la Regione Marche e la prima piattaforma digitale che avrà oltre 1.000 prodotti.

Inside Marche Live cresce ancora con nuovi progetti: si amplia l’offerta di tour ed itinerari volti alla valorizzazione della regione, e si rafforza la compagine associativa in vista degli appuntamenti della stagione 2024. Proseguono nel frattempo le attività promozionali dei tour operator incoming delle Marche: sono tanti gli eventi di promo commercializzazione e le fiere a cui parteciperanno in questo autunno e nel 2024 a partire dal tradizionale appuntamento con il Ttg di Rimini, una delle principali fiere del settore per favorire l’incontro tra offerta turistica regionale e mercati nazionale ed internazionali, quest’anno alla 60ª edizione, da domani al 13 ottobre.