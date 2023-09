Urbino e Lódz unite dalla grafica

Si aprono domani alle ore 17 negli spazi dell’Oratorio di San Giovanni, in via Barocci, due mostre che espongono i lavori di artisti-docenti dell’Accademia di Belle Arti Strzeminski di Lódz (Polonia). Le esposizioni sono curate da Giuliano Santini e Alicja Habisiak Matczak e sono promosse dalla stessa Accademia di Belle Arti di Lódz, dal Kaus di Urbino e dalla Confraternita di San Giovanni.

"In questi quasi vent’anni di collaborazione tra il Kaus Urbino e l’Accademia di Belle Arti di Lódz – spiega Giuliano Santini – sono state realizzate numerose mostre, workshops, symposium e stages, ma l’iniziativa più incisiva è stata quella del Flash Drawing Tour, per mezzo del quale sono stati ospiti della nostra città decine e decine di docenti e allievi polacchi che forniti di tempere, acquarelli e carboncini, sostando nei punti più interessanti di Urbino, hanno fissato sulla carta le loro interpretazioni visive. L’anima di queste iniziative è Alicja Habisiak Matczak che ha costruito con noi ponti e relazioni culturali artistiche, coinvolgendo docenti e diverse generazioni di studenti, sempre pronta a trasmettere ai suoi allievi la passione amorevole verso la nostra città". Questa edizione comprende tre mostre: la prima è dedicata ad ex allievi che oggi sono colleghi dei loro insegnanti ed insieme ci mostrano le loro ultime opere.

Docenti di pittura, textile art, disegno, incisione, illustrazione e arte digitale, presentano uno spaccato dell’attuale panorama artistico di Lódz. La seconda esposizione si focalizza su Oskar Gorzkiewicz, che propone le sue acqueforti, visioni realistiche e fantasiose delle città da lui visitate, con un particolare occhio a Urbino che lo ha visto per dieci anni prima allievo e poi assistente. Conclude Santini: "In contemporanea alle esposizioni si svolge il Flash Drawing Tour, che vede la partecipazione di sei studenti che produrranno un gran numero di disegni ispirati all’architettura, al paesaggio e alla gente che vi abita, sedendosi in piole o sui gradini di qualche portone, guidati dai docenti che hanno vivo in loro il ricordo delle giornate d’inizio autunno, quando facevano loro stessi il Tour, immersi nelle nebbie mattutine dei paesaggi collinari o persi tra le vie della città, stupiti dalla bellezza del Palazzo Ducale, degli Oratori e degli altri antichi monumenti".

Le mostre sono visitabili tutti i giorni con orario 10-13 e 15-18.

g. v.