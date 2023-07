Urbino e l’Unesco, si punta persino al bis

Urbino potrebbe diventare patrimonio mondiale Unesco per la seconda volta. Dopo aver ottenuto il riconoscimento per il suo centro storico nel 1998, presto il comune potrebbe formalizzare la candidatura anche come “Città Unesco dell’incisione e della grafica“. Ad annunciarlo ieri in conferenza stampa un “pool“ di rappresentanti di vari enti cittadini: Comune, Accademia Raffaello, Rotary Club e Club Unesco Urbino e Montefeltro, lo stesso gruppo che domani alle 18,15 all’oratorio di San Giovanni animerà un incontro di approfondimento dal titolo “Sul colle: segno e sogno“.

"Stiamo facendo un percorso per riscoprire i tanti tesori e le tante anime che rendono Urbino una città universale – ha detto il presidente del Rotary Club Urbino Tiziano Busca –. Tra questi c’è un percorso che riguarda la scuola della grafica e in particolare degli incisori. Il sogno è ottenere il riconoscimento di città della grafica e dell’incisione Unesco, e il Rotary, che a Urbino ha il proprio segretariato internazionale delle città Unesco, è un valore aggiunto per questa iniziativa". Concorde il presidente dell’Accademia Raffaello Luigi Bravi: "L’incisione appartiene a tutti: sia fisicamente, perché in ogni casa ne abbiamo almeno una appesa, sia in senso metaforico. C’è un capostipite nobile che fu Federico Barocci, e sulle sue orme si è impiantata una scuola, l’attuale liceo artistico, seguito costantemente nei suoi passi dall’Accademia Raffaello con borse di studio e mostre. Certo, un grande assente è il museo dell’incisione, ma non sarebbe difficile reimpiantarlo. Noi siamo pronti, quasi con la lista delle opere in mano. Sarebbe bello poi se questo si inserisse in un progetto globale di Urbino città dell’incisione, con magari una biennale incisoria con esposizione e mercato, che faccia da apice periodico ad un movimento continuo".

Per il CUUM (Club Unesco Urbino e Montefeltro) Roberto Danese ha aggiunto: "L’Unesco riconosce come patrimonio mondiale un fenomeno che ha sì radici nel passato ma che sia tuttora vivo, per cui serve qualche forma che faccia vivere, interagire, interloquire la gente con questa eredità". In conclusione, gli assessori Roberto Cioppi e Marianna Vetri hanno fatto alcuni annunci: a dicembre, in occasione del consiglio direttivo delle città Unesco che sarà a Urbino (a 25 anni dal nostro inserimento) potrebbe essere lanciata la proposta. È poi in fase di definizione un gemellaggio con la città polacca di Zamosc, anch’essa patrimonio Unesco dal 1992, città ideale costruita da un architetto italiano nel Cinquecento.

