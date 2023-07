Urbino e Montefeltro ancora più in campo

Urbino e il Montefeltro diventa un movimento cittadino permanente. La lista civica, che si era costituita in occasione delle elezioni 2019 con il nome Uniti per Urbino, ottenendo due consiglieri comunali, fa un passo avanti dopo una consultazione con i propri sostenitori, "per essere presente anche quotidianamente". A presiedere il movimento sarà il consigliere Federico Cangini, segretario sarà il capogruppo Giorgio Londei. "Nei giorni scorsi si è svolta una consultazione interna tra gli iscritti, i sostenitori e i simpatizzanti del gruppo – spiegano –. Durante l’incontro, lo staff e tanti sostenitori hanno avanzato l’idea di trasformarlo in un movimento cittadino permanente. Alla fine di una lunga e articolata consultazione, la proposta è stata approvata all’unanimità". Ringraziando per il sostegno, Londei e Cangini hanno assicurato "massimo impegno nei confronti dei cittadini sulle tematiche a oggi più rilevanti, quali la sanità, la viabilità, il lavoro, l’università e le altre strutture scolastiche, il recupero di abitanti (condizione indispensabile per non far morire il nostro territorio) e, da ultimo, il rilancio della legge speciale "Urbino e l’antico Ducato" per i beni culturali e artistici che tanto possono incidere sull’economia del territorio". Il gruppo consiliare di minoranza era formato da Giorgio e Luca Londei, a cui, a fine 2019, si è aggiunto Cangini, fuoriuscito dalla Lega. La formazione è giunta all’attuale configurazione nel luglio 2021, con il passaggio di Luca Londei al Gruppo misto e il successivo cambio di nome.

