Urbino e Rovigo unite nel segno di Xanto Avelli

Urbino renderà per la prima volta omaggio al grande ceramista Francesco Xanto Avelli, originario di Rovigo ma che fu consacrato nell’olimpo dei maiolicari entrando al servizio del duca di Urbino Francesco Maria I della Rovere. E lo farà tramite un convegno di una giornata che si terrà nel giardino d’inverno di Palazzo Ducale venerdì. "Xanto Avelli è un rodigino che ha portato il nome di Rovigo nel mondo – spiega l’organizzatrice Elena Busson, vicepresidente della fondazione Rovigo Cultura – e rendergli omaggio qui a Urbino è stato per noi un ottimo modo di creare sinergie e promuovere il Polesine. Il convegno è infatti l’ultimo tassello di una serie di iniziative su Avelli rivolte anche alle scuole: giungeranno venerdì a Urbino anche alcune classi delle superiori di Rovigo. Il grande artista rappresenta un importante trait d’union tra le due città e, appena la Fondazione ha approfondito questo legame, è stato naturale organizzare un momento dedicato, visto anche che abbiamo contribuito all’acquisto di una sua maiolica ora esposta al Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo". Il programma prevede gli interventi di numerosi studiosi e ricercatori, anche stranieri: Filippo Duro ha indagato gli archivi e narrerà il periodo urbinate, Maria Lucia Menegatti parlerà di Xanto a Ferrara, Anna Cerboni Baiardi del contesto ducale; ci saranno poi Elisa Sani, una delle massime esperte mondiali con base a Londra, e Michael Brody da Philadelphia. Durante la pausa pranzo Claudio Paolinelli guiderà i partecipanti alla sezione di maioliche della galleria. Conclude Busson: "L’iniziativa si intreccia con tante realtà, dalla cooperativa Francesca che curerà il buffet agli enti patrocinatori (Galleria, Museo delle ceramiche di Faenza, atenei di Urbino e Ferrara, Accademia Raffaello, Fondazione Banca del Monte di Rovigo), passando per la Regione Veneto e per il Conservatorio di Rovigo che ha curato la colonna sonora del video promozionale, presentato alla mostra del cinema di Venezia. Ci auguriamo che questo omaggio ad un grande artista che fu anche poeta e uomo di corte possa segnare l’inizio di una collaborazione Rovigo-Urbino".

Giovanni Volponi