Urbino e Urbania, due trasferte ostiche

Oggi si gioca per la seconda giornata del campionato di Eccellenza. Gara casalinga per la K Sport Montecchio e trasferta per l’Urbania e l’Urbino, tutte e tre cercheranno la conferma dopo aver mostrato al debutto qualità e gioco. Calcio d’inizio per tutti alle ore 15,30.

Montegranaro- Ivm Urbino calcio. "Ci apprestiamo a disputare una partita che rappresenta un vero e proprio banco di prova per noi- osserva alla vigilia del match il dg dell’Urbino Ivan Santi.- La prima trasferta stagionale ci mette di fronte una squadra con un mix di giocatori esperti e di belle speranze guidate da un mister capace e conoscitore di calcio. L’obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo per dare subito continuità ai risultati prima del match di coppa Italia di mercoledì con l’Urbania. Si preannuncia dunque una settimana intensa. Peccato che ancora saranno out Bellucci, Vagnarelli e Antonioni ma chi andrà in campo saprà sicuramente farsi valere". L’Urbino in settimana ha tesserato Luca De Sanctis autentico jolly tuttofare classe 2000. Il giocatore vanta già una notevole esperienza in campionati importanti: Cannara in D ma anche Foligno (dove ha vinto il campionato di Eccellenza) e poi Fabriano. Si gioca al Comunale "La croce" –Montegranaro. Arbitra Mattia Gasparoni (Jesi).

Tolentino 1919 – Urbania Calcio. Test importante per l’Urbania. I cremisi sono tra gli accreditati per la vittoriale del campionato e quindi i durantini dovranno mostrare subito di che pasta sono fatti. "Affrontiamo una delle favorite alla vittoria finale- dice il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi- oltretutto già rodata e che ha iniziato con due vittorie esterne nelle prime due gare ufficiali. Noi siamo all’inizio di un percorso, in un campionato difficile ed equilibrato, con diverse compagini che tendono a nascondersi. Abbiamo avuto qualche acciacco in settimana, vedremo se riusciremo a risolverlo nelle ultime ore prima della gara". Rispetto ad una settimana fa mister Ceccarini ha a disposizione Kalombo e Del Bianco ingaggiato in estate. Si scende in campo al "Della Vittoria " di Tolentino. Arbitra Antonio Tarli (Ascoli Piceno).

K Sport Montecchio Gallo- Chiesanuova. "Ci aspetta una partita difficilissima- spiega il dg della K Sport Matteo Mariani- contro un avversario che da qualche anno sta battagliando nel campionato di Eccellenza con idee chiare e precise. Nonostante la perdita di Canavessio e Sbarbati sono convinto che con i nuovi innesti, su tutti Hernandez, Di Paolo ed Hernandez, abbiano dato maggior spessore alla loro rosa". Si gioca allo ‘Spadoni’ di Montecchio. Arbitra Edoardo Fanelli (Perugia).

Le altre gare di oggi: Fermana- Civitanovese. Arbitra Giuliano Kumbulla (Verona). Jesina – Trodica Calcio. Arbitra Francesco Ballaro’ (Pesaro). Matelica Calcio- Montefano calcio. Arbitra Enrico Cittadini (Macerata). Sangiustese Vp – Fabriano Cerreto. Arbitra Enrico Spadoni (Pesaro).

Amedeo Pisciolini