Urbino Fitness Lab, scorpacciata di medaglie. Ad Ancona i karateka ne hanno vinte 33

La Urbino Fitness Lab Ssd brilla al Karate Kids Project, conquistando 33 medaglie nella tappa anconetana dell’evento promozionale per l’attività giovanile organizzato dalla Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali. In tale programma, la Fijlkam ha suddiviso il territorio italiano in tre macroaree (nord-centro-sud) e al torneo disputato nel capoluogo marchigiano hanno partecipato 375 atleti, provenienti anche da Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria.

L’allenatore degli urbinati, Leonardo Mangino, ha schierato i giovanissimi della squadra, con iscritti nelle categorie Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14. Le prove consistevano in un percorso motorio (U8) per valutare le abilità dei più piccoli, nel kata (il combattimento simulato contro avversari immaginari) e nel kumite (combattimento vero e proprio) o nel gioco tecnico del palloncino propedeutico per il kumite. Tra gli U8 ha partecipato Massimo Liverani (Wellness Gallo), riportando due primi e un secondo posto. Negli U10 sono arrivati due primi posti per Geremia Bettini o Pettini, un primo e un terzo per Gabriel Gagliardi, due secondi posti per Michelangelo Ciaffoncini e due terzi posti per Thiago Dao (Wellness Gallo). La maggior partecipazione di karateka urbinati c’è stata nella categoria U12, con un oro e un argento per Lorenzo Donati (Wellness Gallo) e Andrea Bacchiocca, un oro e un bronzo per Gisele Karshan, due argenti per Leon Dao (Wellness Gallo) e Luca Scotta, un argento e un bronzo per Dragos Cirlig e Lorenzo Vichi, due bronzi per Enea Bacchiocca ed Enea Albertini. Infine, negli U14 sono arrivati un secondo e un terzo posto per Eracle Eramo Facciolo e due terzi posti per Alex Di Paoli.

"Sono molto orgoglioso di come i miei atleti abbiano rappresentato la Urbino Fitness Lab ad Ancona - commenta Mangino -. Ora sono già al lavoro per il prossimo evento, in programma il 30 maggio: gli esami di cintura che si svolgeranno nel Centro civico di Gallo di Petriano (via Cavour, 1). Ringrazio l’Urbino Fitness Lab e la Wellness Gallo per aver investito anche sui più piccoli e ringrazio anche lo sponsor Terrabio per il supporto fornito, che ci ha permesso di avere il materiale tecnico per disputare la stagione in corso".

Nicola Petricca